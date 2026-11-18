Este miércoles vuelve a abrir sus puertas la casa más famosa de toda España con el inicio de una nueva temporada de 'Gran Hermano VIP'. La casa de Tres Cantos acogerá a algunos de los famosos más conocidos del panorama español y, entre ellos, estará una cara muy conocida para todos los aficionados al fútbol: Pipi Estrada. El tertuliano se ha despedido de sus compañeros de El Chiringuito antes de empezar esta nueva aventura y lo ha hecho contando algunos secretos de su participación. Además, ha querido mandarle un mensaje a Belén Esteban.
"Estoy inquieto porque es un gran reto, los presentadores están diciendo que es el mejor casting de la historia de 'GH VIP'. Yo soy un pichón más, lo que te puedo decir es que este es el tercer reality que hago en esta casa... La que mejor me cae es Cristina Porta. A Karmele le defino como impredecible, a Belén Esteban como intensa. Ella dijo que yo era un pesado porque hablaba mucho y entonces ella es igual de pesada que yo porque también habla mucho. Yo con Belén he trabajado y no tengo nada pero es intensa. Pesada no, intensa. Es firme, contundente y, sobre todo, cuando ella cree en una cosa la defiende con mucha fuerza. Entonces esa intensidad que echa... Ella es corazón. Ella es una gran rival, esto es una Champions League. Yo lo único que quiero de esta experiencia es salir vivo. Firmo la permanencia. La audiencia es soberana. No quiero salir el primero, Josep. Son tres meses o cuatro. Yo en esta casa (Mediaset) he hecho absolutamente de todo", empezaba diciendo Pipi Estrada.
El tertuliano deportivo afirma también que Raquel Mosquera "le produce mucha ternura" y que "es una mujer con mucha personalidad y mucho carácter". "He hecho dos maletas. Dos maletas y un gran neceser para mis cremitas. Me va a defender mi hijo Borja. Si un tertuliano me tuviese que defender me gustaría que fuera Juanma Rodríguez. Yo lo que quiero es que, en tiempo difíciles y de mucho drama, podamos provocar alguna sonrisa. Es un vehículo de entretenimiento. Ya te digo yo que buen rollo en esa casa no va a haber pero... Yo como estratega soy muy torpe", acababa diciendo Pipi Estrada antes de poner rumbo a la casa de 'Gran Hermano VIP'.
Esta nueva edición, el formato contará con dos galas semanales que permitirán seguir al detalle todo lo que ocurra en la convivencia. Se emitirán en Telecinco, de la mano de Jorge Javier Vázquez los jueves y de Ion Aramendi los domingos. Mediaset Infinity concentrará toda la cobertura digital de 'GH VIP'. Contará con dos señales en directo 24 horas en abierto para seguir la convivencia en la casa durante toda la edición. Además, habrá resúmenes diarios en primicia y también contenidos en exclusiva. Si no pudiste ver la gala en directo, también podrás verlas a la carta en Mediaset Infinity.