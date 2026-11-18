EL CHIRINGUITO 18 noviembre 2026

Pipi Estrada entra este miércoles en la casa de 'GH VIP' y se ha despedido de El Chiringuito. El tertuliano ha contado sus secretos mejor guardados y le ha mandado un mensaje a Belén Esteban.

Este miércoles vuelve a abrir sus puertas la casa más famosa de toda España con el inicio de una nueva temporada de 'Gran Hermano VIP'. La casa de Tres Cantos acogerá a algunos de los famosos más conocidos del panorama español y, entre ellos, estará una cara muy conocida para todos los aficionados al fútbol: Pipi Estrada. El tertuliano se ha despedido de sus compañeros de El Chiringuito antes de empezar esta nueva aventura y lo ha hecho contando algunos secretos de su participación. Además, ha querido mandarle un mensaje a Belén Esteban.

Pipi Estrada será concursante de 'GH VIP 9' "Estoy inquieto porque es un gran reto, los presentadores están diciendo que es el mejor casting de la historia de 'GH VIP'. Yo soy un pichón más, lo que te puedo decir es que este es el tercer reality que hago en esta casa... La que mejor me cae es Cristina Porta. A Karmele le defino como impredecible, a Belén Esteban como intensa. Ella dijo que yo era un pesado porque hablaba mucho y entonces ella es igual de pesada que yo porque también habla mucho. Yo con Belén he trabajado y no tengo nada pero es intensa. Pesada no, intensa. Es firme, contundente y, sobre todo, cuando ella cree en una cosa la defiende con mucha fuerza. Entonces esa intensidad que echa... Ella es corazón. Ella es una gran rival, esto es una Champions League. Yo lo único que quiero de esta experiencia es salir vivo. Firmo la permanencia. La audiencia es soberana. No quiero salir el primero, Josep. Son tres meses o cuatro. Yo en esta casa (Mediaset) he hecho absolutamente de todo", empezaba diciendo Pipi Estrada.