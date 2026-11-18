El FC Barcelona sigue líder de LALIGA EA Sports y está entre los primeros ocho clasificados en la UEFA Champions League. Sin embargo, cierto sector del Barça reconoce que cuando tienen que enfrentarse a equipos grandes hay que mejorar muchas cosas . El último en hacer esta autocrítica ha sido Rodri Hernández, que después de perder contra el Real Madrid o el PSG admite que tienen que mejorar a la hora de plantear esos partidos. Una opinión que también comparte Quim Doménech y por eso ha querido defender al centrocampista en El Chiringuito , haciendo una autocrítica que muchas veces falta entre la prensa afín al equipo culé.

"De un tiempo a esta parte se ha instalado en el barcelonismo un poco de rechazo excesivo a la autocrítica. A base de, pues un poco de 'no, porque venimos ganando', 'no, porque estamos líderes', 'no, porque tal', y evitar autocrítica. Evitar autocrítica, balón pa'lante, porque el Madrid está peor”, reconoce el colaborador de El Chiringuito. “Yo sí echo de menos, o sea, yo echo de menos a veces este tipo de discursos. ¿Hay alguien de verdad en Barcelona que no crea que el Barça tiene que subir el nivel para ganar? Pues a mí me cuesta. O sea, una cosa es querer justificar 'no, porque las lesiones', 'no, porque los jóvenes', 'no, porque los jugadores'. No, hay que subir el nivel todos. Hay que subir el nivel el entrenador, la plantilla, el staff, todos. O sea, el Barça con el nivel actual no le va a alcanzar en Europa. Se ha visto contra el PSG, y yo viendo el nivel, y se ha visto contra el Madrid, y viendo el nivel... o sea, a mí la sensación que me da es que no le alcanza. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rodri. Ahora, parece que hay una tendencia que cualquier discurso que diga, oye, que cuestione el nivel del Barça, ya, ostras, ya no podemos hablar, ¿no? No sé", acaba sentenciando Domènech.

Las palabras de Rodri que defiende Quim Domènech

El nuevo fichaje del FC Barcelona habló de este inicio de temporada y los dos baches contra el PSG y Real Madrid en una entrevista con el diario SPORT. “Creo que tanto para lo bueno como para lo malo, el inicio de campaña es importante pero no es definitorio. La regularidad, es lo que yo más valoro en un equipo y el comienzo ha sido espectacular. Cierto que esa semana nos pilló en un momento en el que tal vez podríamos haber ajustado alguna cosa, quizás no tuvimos el mejor de los descansos. Pero no es excusa porque todos pasan por lo mismo. Seguro que será una oportunidad para aprender, saber que no todos los partidos son iguales y que cuando vienen los equipos gordos quizás hay que ajustar alguna cosa. Pero en términos globales, el equipo sobresaliente”, admitía Rodri, que también evita hablar de favoritos para ganar los títulos. “De poco sirve poner etiquetas de si eres favorito o no. En mi opinión, este club hace mucho que no gana la Champions, que es el objetivo más inmediato y que más deseamos, así que favoritismos cero y con la humildad de que deberemos subir el nivel”.