Tras la carta del delantero, donde señalaba las faltas de respeto por parte de su entrenador Jorge Jesús , y las declaraciones de su madre en los últimos días el debate está más que abierto con la incapacidad del equipo de Portugal de generar buen juego en esta fase de Nations League.

El culebrón de Cristiano Ronaldo con su selección parecía zanjado en octubre, pero se ha reencendido con la derrota de Portugal en el primer partido sin el astro . A pesar de ganar 2-3 ante Gales, el equipo ha generado dudas, lo que abre más aún el debate sobre la marcha del portugués y el futuro del conjunto dirigido por Jorge Jesús. En El Chiringuito han analizado la derrota y reabierto ‘El caso Cristiano’, con el colaborador Edu Aguirre, gran amigo personal del delantero.

Edu Aguirre sale en defensa de su amigo

Tras esta nueva jornada de selecciones, Edu Aguirre ha declarado ante esta imagen del conjunto luso, que “es muy fácil vivir bajo el paraguas de Cristiano Ronaldo”, quien no solo resolvía encuentros sino también quién asumía las críticas. Ahora el foco recaerá en otros, está por ver cómo asumen estas nuevas responsabilidades. Bruno Fernandes todavía no ha terminado de coger las riendas de este equipo, a pesar de que Joao Neves le diera la bienvenida nombrándolo “un verdadero capitán”. El seleccionador no se salva, y Edu dice que “Jorge Jesús, comparado con Cristiano, es una migaja”.

Aunque el tertuliano asegura que Cristiano está dolido debido a la situación, asegura que tiene una mentalidad diferente, “él está ya preparándose como nunca, va a hacer más historia”. Defiende que los números respaldan al portugués y que su salida no ha hecho justicia a todo lo que ha dado el delantero a su selección. Defiende que el astro quería irse con su selección, rodeado de su gente y con el estadio lleno, y que la ‘puñalada’ que le han dado no era merecida ni cumplía con lo que se había prometido por parte de Jorge Jesús.

Ante las comparaciones con Messi, quien decidió no seguir por voluntad propia, el colaborador de El Chiringuito explica que no se pueden comparar y que el luso aún podía ofrecer un gran juego. “¿De verdad estáis criticando a Cristiano en esta situación? ¿De verdad podéis señalar a Cristiano y no a la federación o a Jorge Jesús en esta situación?”, reclama Edu Aguirre. Por su parte, Josep Pedrerol explica que “en Argentina a Messi se le ha aplaudido todo y a Cristiano no”, respecto a la falta de respaldo que ha tenido por parte de sus compañeros y cuerpo técnico. El futuro de la selección portuguesa sin su máximo referente en los últimos años todavía es incierto, a la espera de ver el juego que ofrecen en el próximo parón de selecciones.