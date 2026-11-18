El parón de selecciones le ha venido de lujo a Vinicius. El brasileño se ha reencontrado con el gol a las órdenes de Carlo Ancelotti y el madridismo se ha ilusionado por un regreso al máximo nivel tras la sanción que le ha tenido apartado un mes de LALIGA EA Sports. Todavía le falta mucho trabajo para volver a meterse a la afición en el bolsillo y eso es algo que puede conseguir solo a base de goles y grandes actuaciones con la camiseta blanca, no solo con la Canarinha y contra Singapur.

Josep Pedrerol desvela el precio que ha puesto el Madrid a Vinicius

Pero no solo es una buena noticia deportiva. El Real Madrid también celebra este regreso de Vinicius porque no le interesa que se devalúe su valor después de haber renovado hasta 2031. El brasileño amplió su contrato con el conjunto blanco este verano después de rechazar varias ofertas tras el Mundial. Ahora, tal y como desvela Josep Pedrerol en El Chiringuito, el club tiene claro el precio de Vinicius en caso de que llegue una oferta el próximo verano. “El mínimo estaría por encima de los 150 millones. Vinicius no se vende por menos de 150 millones, imposible”, comentó el presentador catalán en su programa. “El Madrid no lo vende por menos de 150 millones. Otra cosa es que Vinicius quiera irse, que el Madrid no lo ha puesto a la venta, cuidado. Si dijese Vinicius "me quiero marchar" porque no tuviese sitio en el equipo con la vuelta de Rodrigo o las opciones de Endrick.... No sé lo que pasará con el papel de Diomande o cómo se sienta Vinicius si Mourinho ve que no cuenta con él”.