El parón de selecciones le ha venido de lujo a Vinicius. El brasileño se ha reencontrado con el gol a las órdenes de Carlo Ancelotti y el madridismo se ha ilusionado por un regreso al máximo nivel tras la sanción que le ha tenido apartado un mes de LALIGA EA Sports. Todavía le falta mucho trabajo para volver a meterse a la afición en el bolsillo y eso es algo que puede conseguir solo a base de goles y grandes actuaciones con la camiseta blanca, no solo con la Canarinha y contra Singapur.
Pero no solo es una buena noticia deportiva. El Real Madrid también celebra este regreso de Vinicius porque no le interesa que se devalúe su valor después de haber renovado hasta 2031. El brasileño amplió su contrato con el conjunto blanco este verano después de rechazar varias ofertas tras el Mundial. Ahora, tal y como desvela Josep Pedrerol en El Chiringuito, el club tiene claro el precio de Vinicius en caso de que llegue una oferta el próximo verano. “El mínimo estaría por encima de los 150 millones. Vinicius no se vende por menos de 150 millones, imposible”, comentó el presentador catalán en su programa. “El Madrid no lo vende por menos de 150 millones. Otra cosa es que Vinicius quiera irse, que el Madrid no lo ha puesto a la venta, cuidado. Si dijese Vinicius "me quiero marchar" porque no tuviese sitio en el equipo con la vuelta de Rodrigo o las opciones de Endrick.... No sé lo que pasará con el papel de Diomande o cómo se sienta Vinicius si Mourinho ve que no cuenta con él”.
Eso sí, el propio Josep Pedrerol matiza estas palabras para dejar claro que, aunque el Madrid tenga claro su precio, no lo está poniendo en venta. “Pero el Madrid no vende a Vinicius, que quede claro. En caso de venta, y sabiendo que lo del Arsenal no es nuevo y lleva tiempo, el Madrid no lo vende por menos de 150 millones. Ese es el mínimo que pediría en caso de que estuviese en venta. Obviamente el año y medio que lleva es regular, pero a un nivel muy alto. Yo creo que Vinicius está regresando a su mejor versión, por lo que lleva haciendo el último mes en Valdebebas en el día a día. Él ha reconocido que anteriormente no lo hacía”, sentenció el presentador.
Ahora el reto de Vinicius es convencer a Mourinho y demostrar que puede rendir a su mejor nivel y el reto del técnico portugués será elegir entre él o Diomande o jugar con los dos y Mbappé en punta, dejando a Arda Güler como el sacrificado. Desde luego Vini va a tener que trabajar mucho si quiere sentar a uno de los dos mejores jugadores en estos momentos de temporada.
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