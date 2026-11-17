El envoltorio madridista en El Chiringuito cruza todos los límites para analizar la confesión de Vinícius Júnior en un momento realmente complicado para el brasileño en su etapa en el Real Madrid. Después de su sonada renovación, el atacante ahora se sincera con una línea roja que traspasó para lo que significa ser un futbolista de élite, y por eso todos los tertulianos saltan al descubrir que no cuidó su físico, sus rutinas ni su alimentación.

El punto de partida del programa de este lunes tenía que ser y fue Vinícius. Josep Pedrerol puso el foco en el brasileño por todo lo que ha significado su inicio: "Lo deseable sería cuidarse durante el verano, seguir una dieta adecuada, hacer deporte, vigilar las comidas y las cenas. Pero Vinícius no lo hizo, mal por no cuidarse bien, por reconocerlo. Está bien reconocerlo, pero es grave asumir que has cometido un error de profesional", aclara.

Por su parte María Trisac fue más allá hasta esclarecer que llegó pasado de peso a la pretemporada en el mes de agosto. Y que a día de hoy todavía no ha demostrado su mejor versión, de hecho el doblete con Brasil es el primer destello de su mejor nivel, lejos eso sí del Real Madrid. "Reconoce algo que todos veíamos, porque él llega pasado de peso, es una realidad, cualquiera lo podía percibir. Hay una parte en la que me gusta que un futbolista sea sincero, pero hay otra que te enfada. Cuando eres futbolista del Real Madrid, por mucho que estés de vacaciones hay que cuidar la alimentación. No entiendo cómo ha podido llegar a esa dejadez", confiesa.

Tal es el enfado de Josep Pedrerol que no cesa en su empeño por aclarar que lo de Vinícius es excesivamente grave, sobre todo porque su condición física le ha podido costar títulos al conjunto blanco: "Yo digo no vengas o no juegues. LALIGA se puede perder ahora, por ti no será. Otros llegan mal y no lo reconocen, el problema no es no reconocerlo, sino llegar mal".

De hecho el propio Pedrerol incluso se pone en la piel de cualquier seguidor en la grada del Santiago Bernabéu: "Yo soy aficionado del Real Madrid, y me caliento de verdad. Si no tengo a Diomandé, perdemos la liga porque tú te has ido por ahí en verano. Y otra cosa, no juegas pero cobras igual", una afirmación especialmente dura por los millones que ha firmado este verano mientras dejaba pasar la oferta del Arsenal.

El propio Cristóbal Soria confesaba que la confesión era "de una gravedad tremenda, y que se quiera poner en valor que lo haya reconocido meses después me parece una anécdota" por lo que suponían no solo sus palabras, sino hacer algo así después de una renovación millonaria como la suya.

Hasta Tomás Roncero se posiciona contra el jugador a pesar de que admite que le honra su sinceridad, pero su tono es crítico de principio a fin: "es inadmisible y de muy mal profesional", añadió durante la tertulia inicial. Aún así defiende que el brasileño es la excepción ya que reconocerlo "no es una anécdota, porque ningún futbolista de élite lo hace". Un plus para estar muy atentos a los próximos pasos de Vinícius en el Real Madrid.

MÁS NOTICIAS