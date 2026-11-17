La victoria de la Selección de Euskadi ante Venezuela sigue dando mucho que hablar, pero no por el resultado, sino por lo que pasó en el césped al término del partido. Varios futbolistas bailaron al ritmo de "español el que no bote" y las imágenes han corrido como la pólvora por toda España generando una gran polémica. A algunos futbolistas como Íñigo Vicente le ha costado incluso enemistarse con los propios aficionados de su club, el Racing en este caso. La polémica ha llegado también a El Chiringuito , provocando un tenso cara a cara entre Edu Velasco, Juanma Rodríguez y Juanfe Sanz.

"Aquí en Bilbao no hemos perdido ni un sólo minuto con este tema porque no me parece una falta de respeto, falta de respeto es que nos llamen 'puto vasco' en Mestalla y que también nos lo llamen en Valencia ¿Tu crees que a estas alturas, con la edad que tengo, me va a afectar todo esto? En absoluto. Entonces, insisto, aquí en Bilbao hemos perdido muy poco tiempo en el tema. Estamos hablando de un momento de alegría, de euforia, en un contexto que nada tiene que ver con el que algunos quieren pensar", señalaba Edu Velasco . Unas palabras ante las que Juanma Rodríguez saltó rápidamente: "Yo de verdad, Edu, que no doy crédito con lo que estás diciendo . Estás abriendo el abanico pero a mí también me insultan todos los días y qué importa eso ¿Tú me estás diciendo que ver normal que en un partido de la Selección de Euskadi se diga 'español el que no bote'? Yo entiendo que vives en Bilbao, que tienes que salir por Bilbao y que yo no vivo en Bilbao, pero no es normal".

Edu Velasco no se quedó callado y siguió argumentando: "¿A quién están faltando, Juanma? Yo puedo salir por Bilbao igualmente. La realidad es que a lo mejor tienes que venir una semana de vacaciones y conocer esto. No nos podéis criminalizar por estas cosas, sinceramente ¡Yo soy de los que dice lo que piensa! ¿Qué falta de respeto hay? Si los jugadores, la afición, en un contexto de fiesta están botando, celebrando y se sientes vascos. Creo que esta sociedad, tristemente, está muy enfadada con el mundo y me molesta. Estamos jugando en extremos muy distintos".

Juanfe Sanz también se mostró muy crítico con los cánticos: "Está divagando para no afrontar la realidad de lo que pasa. Para empezar, Edu, cuando dentro de esos jugadores que están botando hay jugadores que son seleccionables por la Selección Española, y tres de ellos han vestido la camiseta. Libertad la que quiera, pero coherencia también. Si quieren decir que no se sienten españoles que cojan y no representen a la Selección porque a mí como español me molesta".

"Hay insultos que son mucho más graves, esto me parece lo menos grave. Hay jugadores que se sienten vascos y punto final. Lo que dice Sancet es que si Euskadi pudiera jugar un Mundial, elegiría a Euskadi, pero mientras juega con España. Hay muchos coherentes que hacen lo mismo que Sancet", concluía Josep Pedrerol.

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