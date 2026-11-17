Cristóbal Soria ha relatado en El Chiringuito una historia con Emiliano Armenteros , canterano del Sevilla FC en la misma etapa que el tertuliano era delegado de campo del conjunto nervionense. El sevillista trae de vuelta una anécdota en la que facilitó al futbolista escabullirse de una comida de club para acudir a un concierto y volver a la mañana siguiente.

"Emi era un chico que le costaba el doble que a los demás, porque evidentemente el ser canterano siempre te cuesta el doble, y yo tenía una especial predilección. Además él vino con una camada de argentinos muy buena, como Perotti, Fede Fazio, Aldo Duscher y compañía. Y bueno, él tuvo un añito, medio añito, que insisto, es que ese equipo del Sevilla era ya un equipo que olía a campeón y que ya ese equipo para jugar de delantero en ese Sevilla que disputaba títulos era muy complicado", relata Soria.

Una versión que corrobora el propio futbolista en el plató de El Chiringuito: "Sí, sí, cuando yo llego en 2007 era un Sevilla que venía ganando Europa League, UEFA y era complicado la calidad de jugadores que había, pero bueno, para mí eso fue mi segundo año que estuve todo el año entrenando con el primer equipo y coincidir con jugadores de esa talla fue un aprendizaje hermoso, a todo el mundo le gusta estar y jugar, pero fue increíble. A mí el Sevilla me dio la posibilidad de venir a Europa y de hacerme conocer".

Entonces, el propio Armenteros pasó a relatar la anécdota, reconociendo la mano del entonces delegado de campo del conjunto sevillista: "Tenía poder, yo creo que tenía poder. No, se lo acogía, se lo torgaba. Pero sí, nos trataba, lo que dijo él, a los jóvenes que subíamos nos trataba muy bien, siempre nos trató muy bien. Yo tengo una anécdota que siempre cuento a amigos, que en esto del rock hay una banda argentina que también me gusta, que son amigos de Marea, La Renga. Estaban acá en Barcelona y había una comida de equipo y le tuve que pedir a Cristóbal que me saque la comida porque tenía el vuelo de Sevilla a Madrid para llegar a la tarde al concierto. Y al otro día, a las seis de la mañana, era el vuelo de regreso para entrenar y Cristóbal me ayudó con eso. Lo cuento hoy, después de cinco años de retirado", relata.

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