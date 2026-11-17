'Vamos a ver' ha dedicado parte de su programa a analizar en profundidad la fuga de Manuel Ferrero ' El Ruso' , que lleva ya una semana en paradero desconocido tras colocar un artefacto explosivo en el portal de su edificio en Villafría , Oviedo , y disparar a una vecina de 17 años. Más de 300 agentes de la Policía Nacional , la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra participan en un dispositivo que se ha extendido desde Asturias hasta Cataluña sin resultados hasta el momento. Para valorar la peligrosidad de este fugitivo y las vías para localizarlo, el programa ha contado con Salvador Burguet , experto en inteligencia y seguridad.

La peligrosidad extrema de Manuel Ferrero 'el ruso', según Burguet

Patricia Pardo ha planteado al experto que el caso ha resultado extraño desde el principio por el salto cualitativo en la conducta de Ferrero, un hombre con antecedentes por riña tumultuaria pero sin delitos graves previos. Salvador Burguet ha coincidido con la presentadora y ha subrayado la gravedad de lo ocurrido: "Es un salto cualitativo importante y sí radica en la imprevisibilidad". Sin embargo, ha matizado que, dentro de esa imprevisibilidad, "el hombre lo tenía todo planeado desde el mismo momento en que decide preparar el artefacto".

El especialista ha detallado que el explosivo contaba con "un aparato de relojería para su activación" y ha explicado que, aunque fabricar un artefacto así está al alcance de cualquiera con acceso a internet, "dónde colocarlo ya no es tan fácil". Según Burguet, Ferrero sabía exactamente lo que hacía: "Tienes que saber si el muro donde lo vas a apoyar es un muro de contención que te oriente la onda expansiva". El experto ha señalado que el objetivo habría sido situar la bomba cerca de conducciones de gas "para derrumbar el edificio". "Estamos hablando de un individuo muy, muy peligroso", ha sentenciado Burguet, quien también ha asegurado que Ferrero "seguro que tenía la ruta de escape preparada".

El análisis del experto ha coincidido con el testimonio de una persona del entorno de Ferrero, que ha descrito al fugitivo con estas palabras: "Es bueno. Está loco. Está enganchado y es exboina verde. Eso es lo más importante porque dispara muy bien y controla explosivos".

Las claves para localizar a Manuel Ferrero según el experto en seguridad

Sobre la posibilidad de que Ferrero haya recibido ayuda durante su huida, Burguet ha sido claro: "Probablemente la recibiese", e incluso ha afirmado que "seguro que la está recibiendo". La presentadora le ha preguntado si habría contado con apoyo externo, y el experto lo ha considerado "muy razonable". Esta línea de investigación encaja con lo que un colaborador del programa ha explicado en plató: las fuerzas de seguridad mantienen un "silencio atroz" porque están recabando datos de cámaras de seguridad y de testimonios de "personas afines del entorno del ruso".

TODAS LAS NOTICIAS