Jorge Borrajo, director de la 'Revista Semana', ha contado en primera persona en 'Vamos a ver' cómo fue testigo directo del encontronazo entre Belén Esteban y Aurelio Manzano durante la fiesta del peluquero Manuel Zamorano. El periodista se encontraba hablando con Manzano cuando Belén se acercó a ellos, y su testimonio ha arrojado luz sobre un episodio que la propia Esteban ya había mencionado en su entrevista en '¡De Viernes!'.
Borrajo ha desmentido en el plató que Belén llegara alterada al encuentro, como había afirmado previamente Aurelio Manzano. Según el director de 'Revista Semana': "Yo es verdad que estaba hablando con Aurelio y se acercó. Además, Belén, no alterada, se acercó bien, y de buenas le dijo: Aurelio, Aurelio, a ver si dejas de hablar, que siempre te metes conmigo y hablas más, pero de buen rollo".
Además, ha añadido que, a su juicio, entre Belén y Aurelio existe una relación de respeto mutuo: "Yo siempre he dicho que aunque ellos, parejas que se odian, yo creo que lo que se respetan mucho y en cierto modo se admiran". Según su relato, la conversación fue transcurriendo con normalidad hasta que llegó un punto de inflexión: Aurelio Manzano le habría comunicado a Belén una información que la dejó muy afectada.
En el plató se ha señalado que fue Sergi Ferrer quien habría contado a Belén parte de la información que la perturbó, relacionada con comentarios que María José Campanario y Juls Janeiro supuestamente hacen a espaldas de Andrea Janeiro. Según se ha comentado en el programa, esas informaciones "no las hace públicas" pero "son muy sucias y muy feas y van por detrás", y que "tanto que dicen que ellas nunca hablan, Belén se ha enterado de muchas cosas".