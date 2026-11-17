Jorge Borrajo , director de la 'Revista Semana' , ha contado en primera persona en 'Vamos a ver' cómo fue testigo directo del encontronazo entre Belén Esteban y Aurelio Manzano durante la fiesta del peluquero Manuel Zamorano . El periodista se encontraba hablando con Manzano cuando Belén se acercó a ellos, y su testimonio ha arrojado luz sobre un episodio que la propia Esteban ya había mencionado en su entrevista en '¡De Viernes!' .

Jorge Borrajo relata cómo fue el encontronazo entre Belén Esteban y Aurelio Manzano

Borrajo ha desmentido en el plató que Belén llegara alterada al encuentro, como había afirmado previamente Aurelio Manzano. Según el director de 'Revista Semana': "Yo es verdad que estaba hablando con Aurelio y se acercó. Además, Belén, no alterada, se acercó bien, y de buenas le dijo: Aurelio, Aurelio, a ver si dejas de hablar, que siempre te metes conmigo y hablas más, pero de buen rollo".

Además, ha añadido que, a su juicio, entre Belén y Aurelio existe una relación de respeto mutuo: "Yo siempre he dicho que aunque ellos, parejas que se odian, yo creo que lo que se respetan mucho y en cierto modo se admiran". Según su relato, la conversación fue transcurriendo con normalidad hasta que llegó un punto de inflexión: Aurelio Manzano le habría comunicado a Belén una información que la dejó muy afectada.

En el plató se ha señalado que fue Sergi Ferrer quien habría contado a Belén parte de la información que la perturbó, relacionada con comentarios que María José Campanario y Juls Janeiro supuestamente hacen a espaldas de Andrea Janeiro. Según se ha comentado en el programa, esas informaciones "no las hace públicas" pero "son muy sucias y muy feas y van por detrás", y que "tanto que dicen que ellas nunca hablan, Belén se ha enterado de muchas cosas".

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