Las declaraciones de Vinicius con Brasil justificando su nivel actual han dado la vuelta al mundo. El brasileño trató de explicar por qué no ha comenzado nada bien la temporada con el Real Madrid y prometió trabajar para volver a los números que le han llevado a estar entre los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, sus palabras reconociendo que no ha entrenado como debería después del Mundial no ha sentado nada bien entre la afición madridista y algunos que siempre le han defendido, como Jorge D’Alessandro en El Chiringuito , se han mostrado profundamente decepcionados por admitir algo tan grave como esas declaraciones para un futbolista profesional que cobra millones .

“Estoy muy triste. Estoy muy triste para mí. Sobre todo, por ser Vinicius, yo me acuerdo de ese pecho gigante, esas piernas jugando en el alambre. No es que esté desconcertado, pero realmente creo que es grave lo que ha pasado y estas declaraciones, que no son un reconocimiento, sino es una confesión”, confesaba el tertuliano de El Chiringuito. “Un reconocimiento de lo que realmente ha sucedido y no lo entiendo. Realmente, cuando hay un contrato de por medio, estoy muy confuso. Y sinceramente, no encuentro una respuesta que me pueda convencer. Estoy hablando del comienzo de una decadencia. Una decadencia como una persona... y una persona y un profesional a una edad no tiene tiempo para frivolidades, y no tiene tiempo para una juventud, para el ocio. Una cosa se llama profesionalismo. Y este chico, que yo defendí, insisto, al Vinicius del pecho gigante, al que me emocionaban sus gestos, hoy estoy súper decepcionado. Yo no tengo segundas oportunidades. Podrá jugar bien, mal o regular. Pero este es el principio de un fin. Y siento para todos los 'vinicistas' que me escriben, que me hablan, que usted ha defendido... yo no defiendo a nadie. Soy un amante de este deporte, a la pureza del profesionalismo, y me da lo mismo dónde juegue. Y si me enamoro de alguien y lo idolatro, no me puede defraudar. Y si lo he enchufado para crear un Frankenstein, hoy me toca, ¡tac!, desenchufarlo. No tengo piedad. Porque el fútbol está por encima de Vinicius, de Messi, de mí y de quien fuere. El fútbol es lo más grande que he vivido. Y esto no lo puedo admitir. No me ha gustado, insisto, y no es una confesión. Y no es un reconocimiento. Esto es una deuda con el fútbol y con el Real Madrid”, terminaba con contundencia su discurso el exfutbolista argentino.

Las polémicas palabras de Vinicius

El delantero del Real Madrid habló en la previa del choque entre Brasil y Singapur para tratar de dar la cara y explicar su bajón en este principio de temporada. “Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, reconoció el futbolista. Aunque lo que más ha indignado al madridismo han sido sus palabras culpando a la renovación con el Real Madrid de esta desconexión. “Esto puede haber afectado mi inicio de temporada. Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", acababa argumentando el brasileño antes de prometer que iba a volver a su mejor nivel cuanto antes.