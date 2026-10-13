EL CHIRINGUITO 13 octubre 2026

Pipi Estrada revela el gesto del Cholo con el delantero argentino en el entrenamiento del pasado lunes

Una vez pasó toda la situación de Julián Álvarez y su salida frustrada del Atlético de Madrid rumbo al FC Barcelona, el delantero argentino sigue trabajando para volver a ponerse a tono y mostrar un rendimiento que le permita volver a ser la estrella del conjunto rojiblanco. Pues bien, en El Chiringuito han debatido sobre esta circunstancia, ofreciendo una información sobre un acercamiento entre Diego Pablo Simeone y el ariete. En este sentido, el Cholo habría mantenido una conversación en un tono muy cercano, en la que le habría recordado su partido de la temporada pasada frente al Arsenal.

"Me cuentan que hoy el Cholo ha estado muy cercano con Julián, además ha estado muy didáctico. El Cholo le ha dicho que le gusta su cambio de actitud en el trabajo. 'El vestuario está contento contigo, esa es la cara que yo quiero'", le habría dicho. "Y luego le hizo una especie de examen, muy rápido", explica Pipi Estrada, quien resalta que, además, Julián Álvarez lleva seis meses sin ser titular en el Metropolitano. En ese momento, se habría establecido una conversación muy didáctica: "¿Cuándo fue la última vez que fuiste titular en el Metropolitano? ¿Te acuerdas?", le habría dicho Simeone. y Julián dice 'claro, el 29 de abril contra el Arsenal", habría respondido Julián. Simeone le habría preguntado qué pasó aquel día, y el delantero se acordaba: "Que marqué el gol del empate". Entonces, el Cholo le habría pedido que repitiera lo de aquel día, anticipándole su titularidad: "Pues mañana quiero que a la afición le hagas lo mismo y te aplaudan. ¿Vale?", habría dicho el técnico, muy cercano y cálido con el ariete. Matías Palacios, sorprendido con el acercamiento de Simeone a Julián

Julián Álvarez entrenando con el Atlético de Madrid