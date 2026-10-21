Bellingham y su filosofía de trabajo en el Real Madrid: "Está todo el mundo alucinando con él"

Jude Bellingham ha centrado una parte del debate en El Chiringuito de este martes. Y es que el jugador del Real Madrid está demostrando una profesionalidad y un compromiso con el conjunto blanco, y consigo mismo como futbolista, que ha sorprendido a todo el mundo en la ciudad deportiva.

Así lo explica Marcos Benito en El Chiringuito: "Está todo el mundo alucinando con él en Valdebebas. Sus compañeros, staff, fisios, gente con la que trabaja... incluso el propio Mourinho lo ha destacado hoy en sala de prensa. La filosofía de trabajo que tiene está muy por encima de los estándares que se marca un futbolista medio de Primera división y del Real Madrid", revela.

En este sentido, Josep Pedrerol reconoce que la llegada de José Mourinho le ha venido bien para centrarse en lo deportivo: "Es verdad que el año pasado incluso él hizo un gesto determinado, porque le criticaban mucho en redes sociales porque no se cuidaba. A veces escuchó pitos en el Bernabéu. Y este año, con Mourinho, el cambio ha sido radical", recuerda, cuando celebró un gol haciendo el gesto de beber.

Una postura con la que el propio Marcos Benito coincide. El periodista explica la rutina de trabajo de Jude Bellingham: "Correcto. Es el primero en llegar, o de los primeros en llegar, y el último en irse. Siempre. El último. Puede estar seis, siete, ocho horas. Ayer, por ejemplo, estuvo seis horas y 25, 30 minutos. Hace el entrenamiento con el equipo, come, descansa y se trata con los fisios, sauna... con toda la maquinaria. Utiliza toda la maquinaria y todas las herramientas que le brinda la ciudad deportiva del Real Madrid. Viene a buscarle su chófer y se marcha. Pero es el primero o de los primeros en llegar y de los últimos en irse. Hace una jornada laboral prácticamente. Lo que se dice de que el jugador va y entrena dos horas, él está una jornada laboral", explica.

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