Josep Pedrerol dice su delantera titular para el Real Madrid y desata las risas en El Chiringuito

Hay muchas críticas sobre el juego del Real Madrid y bastantes críticas sobre la gestión de minutos de algunos jugadores. Cosas típicas que suelen pasar en todos los equipos, pero que en el conjunto blanco se están acentuándo cada vez más tras la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid . Esto generó un debate en el último programa de El Chiringuito tras empezar diciendo Josep Pedrerol que la entrada de Yan Diomande le cambió la cara a los de José Mourinho en el encuentro.

"Cuando apareció Diomande provocó algo, provocó algo. Es verdad que a Vinicius y Mbappé no les vimos con esa garra que se les intuye... Ver a Atleti, cómo corrían todos, con ese colmillo, las ganas que tenían... y a los del Madrid no, eso es la parte que al aficionado le sigue fastidiando", manifestó Josep Pedrerol antes de que Paco García Caridad dijera lo que muchos piensan sobre el extremo de Costa de Marfil y sobre otro futbolista al que José Mourinho recurre muy poco: "Diomande yo creo que tiene que ser titular ya porque se lo está ganando y lo está demostrando. Y luego hay una cosa, hay un jugador que está estabilizado como recurso y cada vez que sale como recurso lo desarrolla bien, se desenvuelve muy bien, es Espí. Si lo que quieres es mandar balones arriba, que es lo que se busca al final, y además con 10 jugadores, yo creo que Espí es absolutamente necesario".

El tres titulares de Josep Pedrerol

Tras esa exposición se produjo un momento cuanto menos curioso y es que el periodista de Mediaset le respondió a Paco García Caridad dejando una afirmación que llegó a desastar las risas de muchos de los presentes en el plató de El Chiringuito: "Para mí, te digo Paco, los tres jugadores titulares indiscutibles, para mí serían Diomande, Güler y Espí. Sin duda, arriba. Yo ponía a estos jugadores".