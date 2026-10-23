Juanma Rodríguez vuelve a recordar el ‘Caso Negreira’ y Toni Freixa se echa a dormir: “Me has ganado”

El Clásico del próximo domingo a las 21:00 horas en el Camp Nou ha centrado buena parte de los debates de El Chiringuito de este jueves. Antes de hablar del partidazo con mayúsculas de la jornada, Juanma Rodríguez ha vuelto a recordar por enésima vez el 'Caso Negreira'. Toni Freixa, harto de tener que escuchar siempre la misma cantinela por parte de sus compañeros madridistas, ha decidido echarse a dormir. Un acting que ha provocado las risas de Josep Pedrerol en plató.

"A veces es verdad que siento envidia del Barça. Yo siento envidia de que el Madrid, si hubiera pagado durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Este señor que se está durmiendo estaría encadenado en el Congreso de los Diputados, o probablemente habría montado una tienda de campaña en la Puerta del Sol. Qué afortunado poder ser vicepresidente o portavoz del FC Barcelona y venir a un programa de televisión, porque esto no es ni 'Solo para Culés', ni los ni las conexiones esas que haces vintage, ¿eh? Qué afortunado poder ser portavoz del FC Barcelona y decir que tú estabas allí como un ficus y que no te enterabas de nada. el tema del clásico es José María Enriquez de Greira, luego tú podrás decir lo que quieras. Hoy sale la mano derecha de Joan Laporta hablando de Franco, cuando si no hubiera sido por Francisco Franco Bahamonde, en el Camp Nou habría unos grandes almacenes. Entonces, que le recalificó en tres ocasiones y le pusieron tres veces medallas, medallas a Francisco Franco, ¿entiendes? Yo también me voy a dormir cuando hables tú, porque anda que tú, tú dices muchas cosas fuera, pero aquí pocas", le echaba en cara Juanma Rodríguez a Toni Freixa mientras el directo azulgrana se echaba a dormir en su asiento en plató.

¿Qué es el 'Caso Negreira'?

Por si hay alguien todavía que no lo sepa, el 'Caso Negreira' hace referencia a la investigación judicial en España centrada en los pagos millonarios (8,4 millones de euros) realizados por el FC Barcelona a empresas propiedad de José María Enríquez Negreira, cuando éste era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. Pese a las acusaciones -que han llegado incluso a la UEFA- el FC Barcelona ha sostenido históricamente que esos pagos correspondían a informes técnicos de asesoramiento arbitral y de scouting, negando haber comprado favores arbitrales en ningún momento.

El Real Madrid ha sido siempre el club que más se ha quejado públicamente de estos hechos. Sin ir más lejos, la grada de animación del conjunto merengue ha mostrado varias pancartas sobre el 'Caso Negreira' en los últimos partido del equipo blanco en el Santiago Bernabéu.