El Tomás Roncero más ilusionado de toda la temporada: hasta se arranca con una sardana en pleno directo

El Real Madrid ha firmado un pleno tras el parón internacional. Victoria ante el Villarreal, victoria ante la Roma, victoria ante el Sevilla y victoria ante el Leipzig en Champions. El madridismo está con la ilusión por las nubes y la siguiente parada no es precisamente fácil: El Clásico ante el FC Barcelona. Tomás Roncero ha entrado pletórico al plató de El Chiringuito , tanto, que se ha atrevido a arrancarse con una sardana.

La entrada más viral de Tomás Roncero

"La semana del '4': cuatro al Leipzig, cuatro al Sevilla de Cristóbal Soria, cuatro a la Roma y cuatro del PSG al FC Barcelona. Qué quieres que te diga, que los del Barça están viviendo una en una actuación permanente. Ayer les han puesto otra vez en el planeta Tierra y están enteros intentando convencerse de lo que ya no creen. Ellos se veían que nos iban a golear, y yo les conozco. Están en la intimidad, como les gusta a los catalanes y a la literatura catalana: '¡Jordi! ¿No lo harán, verdad? Jordi, ¿no lo harán, no? ¡Que les conozco a estos! ¿Les has visto? ¿Y el Mbappé? ¿Y el Klyan? ¿Y el Klyan? ¿Por qué las pone en las escuadras sin moverse? ¡Oye! ¿Y el turco? ¿Por qué no fichamos al turco, Arda? ¿Por qué no fichaste al turco? ¡Hostias, Jordi! A mí me están empezando a dar respeto estos, eh. Y encima no está Vini, ¿con quién nos metemos? Cago en la mar. No, no ganarán, ¿no? Si vamos a meterles seis, que decía Jota Jordi. No, no ganarán, ¿verdad? Que no salimos a la calle en dos semanas'. Es el Madrid, ¡lo sabéis! Estáis aquí, que os conozco, les conozco, están asustados porque ya saben que es el Real Madrid", pronunciaba Tomás Roncero mientras trataba de bailar una sardana.

"¡Vamos, que vamos para allá! ¡Vamos a quemar el Camp Nou! ¡Lo vamos a conquistar! Un respeto al Real Madrid ¡Qué nos vais a meter seis! Un respeto al Real Madrid ¡Todos al Camp Nou! ¡A por ellos!", finalizaba Tomás Roncero tratando de arengar al madridismo antes del Clásico del próximo domingo donde el conjunto blanco se juega seguir vivo en LALIGA.

"Me parece un valiente hacer este discurso, hacer este discurso antes del partido, sabiendo lo que le puede caer el lunes, bueno, el domingo por la noche...", recriminaba Fité a Tomás Roncero.