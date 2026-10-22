La afición del Real Madrid se ilusiona con Diomande y avisa con El Clásico: "El nuevo ídolo"

La goleada del Real Madrid ante el RB Leipzig (4-1) ha dejado un nuevo ídolo en el Santiago Bernabéu y algunas dudas a pocos días del Clásico. Yan Diomande fue uno de los grandes protagonistas de la noche con una asistencia y un golazo de volea en apenas unos minutos , una actuación que ha disparado las expectativas de los aficionados blancos. A la salida del estadio, El Chiringuito preguntó a varios seguidores merengues y estos reclamaron más protagonismo para el joven atacante e incluso pidieron que le quite el puesto a Vinicius. Respecto al ambiente de cara al partido del domingo frente al FC Barcelona, la tónica general de la hinchada madridista es de cierta preocupación.

Yan Diomande conquista al Bernabéu y algunos ya le piden por delante de Vinicius Junior

El costamarfileño entró al terreno de juego en el minuto 70, precisamente sustituyendo a Vinicius, y aprovechó la oportunidad. Primero asistió a Kylian Mbappé para el tercer tanto madridista y, poco después, cerró el marcador con una espectacular volea a la escuadra. Dos acciones que pusieron en pie a una grada que empieza a ver en el marfileño una alternativa real para el ataque de Mourinho.

La opinión de los aficionados madridistas es clara. “Diomande tiene que sentar ya a Vinicius”, afirmó uno de los seguidores entrevistados por El Chiringuito. Otro fue todavía más lejos al definir al joven futbolista como “el nuevo ídolo de Madrid”. “Me encanta la potencia que tiene, cómo lucha, cómo dispara. Promete mucho”, añadió.

Diomande ha ido ganando protagonismo y su entrada ante el Leipzig ha vuelto a demostrar que puede aportar aspectos diferenciales al ataque del Real Madrid. La comparación con Vinícius resulta inevitable por el complicado momento que atraviesa el brasileño, el cual fue sustituido en el minuto 70 y abandonó el campo cabizbajo después de una actuación discreta.

Eso sí, varios aficionados reclamaron paciencia y recordaron la trayectoria del ‘7’ en el conjunto blanco. “Hay que ser agradecido, que Vinícius nos ha dado mucho, pero sí que es verdad que está pasando un mal momento”, explicó un seguidor. Otro defendió que ambos pueden convivir en el equipo. “Si los dos dan su nivel, podemos tener ahí una delantera épica”.