Marcos Benito desvela cómo está Vinicius: "Es el gran problema que siente ahora mismo"

El Real Madrid ganó al RB Leipzig por 4-1 en la tercera jornada de la Champions League, pero el encuentro dejó una imagen muy preocupante para el madridismo. Vinicius Junior volvió a firmar una actuación discreta, fue sustituido en el minuto 70 y se quedó en el banquillo con la cabeza agachada y el rostro serio. En su lugar entró Yan Diomande, que apenas necesitó 17 minutos para repartir una asistencia y marcar un golazo de volea. La diferencia entre el partido de ambos ha reabierto el debate sobre el momento del brasileño, una situación que también se ha analizado en El Chiringuito, donde Marcos Benito ha apuntado al que considera el principal problema del delantero.
“Es el gran problema que siente Vinícius ahora mismo. La afición”, aseguró el periodista. Marcos Benito explicó que, a su juicio, el brasileño está especialmente afectado por el público del Santiago Bernabéu y no tanto por las decisiones de José Mourinho, que volvió a sustituirle antes de terminar el encuentro. Vinicius fue silbado al perder un balón y también cuando parte de la grada coreó su nombre en un intento de respaldarle. “Es una situación hostil para él jugar en el Santiago Bernabéu”, añadió.
El rendimiento del brasileño ante el Leipzig volvió a estar lejos de lo que se espera de un jugador de su nivel, pero Mourinho defendió su trabajo y destacó su aportación defensiva. El técnico también quiso restar importancia al cambio. “El cambio no es de un entrenador que no está contento”, explicó, argumentando que el banquillo le permitía introducir futbolistas con características diferentes. Sobre el estado anímico del brasileño, fue más prudente. “Si está triste, eso es una cosa muy personal. Solo él os puede decir abiertamente lo que siente”.
Mientras Vinicius estaba sentado en el banquillo cabizbajo, el costamarfileño entró con energía y cambió el ritmo del encuentro. El joven atacante participó en el tramo final con una asistencia y un gol de volea que puso en pie al Bernabéu. Esta situación también ha alimentado el debate sobre el futuro del brasileño. El técnico había afirmado días antes del encuentro que, si estuviera en la situación de Vinicius, probablemente habría buscado una salida.
Juanma Rodríguez se mostró comprensivo con la posibilidad de que el ‘7’ se plantee marcharse del Real Madrid, mientras que Josep Pedrerol fue un paso más allá y se preguntó si las palabras de Mourinho podían interpretarse como un mensaje de cara al próximo mercado de verano. La realidad es que las cifras de Vinicius preocupan al madridismo. Suma 11 partidos esta temporada, entre todas las competiciones, con tan solo un gol y tres asistencias y, poco a poco, Diomande está empezando a convencer a gran parte de la afición merengue.
El Real Madrid, mientras tanto, mira ya al Clásico. Un partido en el que no estará Vinicius porque continúa sancionado y en el que Diomande, que muy probablemente arranque como titular, volverá a tener una oportunidad de oro para ponerle las cosas aún más difíciles a Mourinho una vez el brasileño vuelva de la sanción.