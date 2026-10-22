Marcos Benito desvela cómo está Vinicius: "Es el gran problema que siente ahora mismo"

EL CHIRINGUITO 22 octubre 2026

Vinicius vive su peor momento en el Real Madrid. El brasileño salió muy triste tras volver a ser sustituido y Marcos Benito ha desvelado en exclusiva cómo se encuentra el jugador.

El Real Madrid ganó al RB Leipzig por 4-1 en la tercera jornada de la Champions League, pero el encuentro dejó una imagen muy preocupante para el madridismo. Vinicius Junior volvió a firmar una actuación discreta, fue sustituido en el minuto 70 y se quedó en el banquillo con la cabeza agachada y el rostro serio. En su lugar entró Yan Diomande, que apenas necesitó 17 minutos para repartir una asistencia y marcar un golazo de volea. La diferencia entre el partido de ambos ha reabierto el debate sobre el momento del brasileño, una situación que también se ha analizado en El Chiringuito, donde Marcos Benito ha apuntado al que considera el principal problema del delantero.

Marcos Benito señala a la afición del Real Madrid como el principal problema de Vinicius Junior “Es el gran problema que siente Vinícius ahora mismo. La afición”, aseguró el periodista. Marcos Benito explicó que, a su juicio, el brasileño está especialmente afectado por el público del Santiago Bernabéu y no tanto por las decisiones de José Mourinho, que volvió a sustituirle antes de terminar el encuentro. Vinicius fue silbado al perder un balón y también cuando parte de la grada coreó su nombre en un intento de respaldarle. “Es una situación hostil para él jugar en el Santiago Bernabéu”, añadió. El rendimiento del brasileño ante el Leipzig volvió a estar lejos de lo que se espera de un jugador de su nivel, pero Mourinho defendió su trabajo y destacó su aportación defensiva. El técnico también quiso restar importancia al cambio. “El cambio no es de un entrenador que no está contento”, explicó, argumentando que el banquillo le permitía introducir futbolistas con características diferentes. Sobre el estado anímico del brasileño, fue más prudente. “Si está triste, eso es una cosa muy personal. Solo él os puede decir abiertamente lo que siente”.

Vinicius habla tras la remontada ante la Roma