"Aquí hay un aquelarre": el tenso debate sobre el ganador de la Champions termina con Lobo Carrasco pidiendo jugar contra el Real Madrid

La victoria del PSG ante el FC Barcelona ha colocado a l conjunto de Luis Enrique como el gran favorito para revalidar el título de la Champions League. Los de Hansi Flick partían como favoritos en las apuestas pero la derrota en el Parque de los Príncipes ha rebajado el hype . El resultado del partido ha provocado un tenso debate en El Chiringuito . Josep Pedrerol y su equipo de tertulianos han dado sus favoritos para ganar la 'orejona' y hay sorpresas con el nombre de algunos equipos.

Pese a que el FC Barcelona encajó cuatro goles ante el PSG, Jota Jordi y Lobo Carrasco se niegan a hablar de baño o de chorreo por parte del equipo dirigido por Luis Enrique. En contrapunto, José Luis Sánchez se pregunta qué se estaría diciendo en el programa si el Real Madrid hubiese cosechado el mismo resultado en un partido de Champions ante el equipo parisino.

El tenso debate entre José Luis Sánchez y Lobo Carrasco

José Luis Sánchez: "Si al Real Madrid le meten cuatro, aquí hay un aquelarre contra el Real Madrid"

Lobo Carrasco: "Es que el Madrid no tiene aval futbolístico y eso cuando no sacas el resultado... te meten. Ahora mismo, la sensación yo que tengo, lo digo aquí con esta derrota de 4-2: (los favoritos) Arsenal, Bayern de Múnich y FC Barcelona. Te lo digo sinceramente, ojalá nos toque con vosotros (Real Madrid) unos cuartos, una semifinal o algo. Es que estoy deseándolo para que sepáis en dónde estáis exactamente".

Lobo Carrasco: "Hombre, es que no hubiese ganado ni casi yo creo que ninguna Champions (si el Real Madrid hubiera jugado alguna final de Champions contra el FC Barcelon). Desde que Messi debuta, ninguna Champions. Es que siempre que los hemos cogido, los hemos facturado. Hoy con el 4-2, el PSG se ha dado cuenta que hay un equipo, no que le pinta la cara, que le puede torpedear, que le puede parar, que le puede dar la vuelta. Y ahí meto al Arsenal, según mi criterio futbolístico, y al Bayern de Múnich. Somos los tres, para mí, que ningún equipo del resto de la clasificación quiere, junto con el PSG".

José Luis Sánchez: " Lo primero. Cuando llega Leo Messi al Fútbol Club Barcelona, al peso, ¿cuántas Copas de Europa hay? ¿Cuántas? Que no. ¿Cuántas? Me refiero que está haciendo un relato que es lo de todos los años. El Barcelona no puede hablar ahora mismo de eso. Yo estoy encantado porque todos los años es lo mismo. Luego llega todos los años y volvéis a caer en lo mismo. Tenéis un nivel de autoestima impresionante, maravilloso. Luego el fútbol y Europa os ponen en vuestro sitio. En España está todo en el juzgado, pero Europa os pone en vuestro sitio. En vuestro sitio, porque España se ha demostrado que no es una vara de medir.