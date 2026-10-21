Josep Pedrerol destaca un buen partido del Barça y desata a la bancada madridista: "Les han bailado con los suplentes"

El FC Barcelona ha perdido su primer partido de la temporada. Los de Flick cayeron contra el PSG por 4-2 en el Parque de los Príncipes de París en un duelo vibrante que bien podría haber sido una final de la actual edición de la Champions League. En España el dominio del Barça es indiscutible, pero es otro cantar con el PSG en Europa. Después de dos años consecutivos ganando la Champions, los de Luis Enrique dieron una cura de humildad a los culés demostrando que siguen siendo el mejor equipo del planeta en estos momentos. Aunque si el PSG es el equipo más en forma, el Barça se queda muy cerca. Por eso Josep Pedrerol empezó su programa de El Chiringuito con un editorial muy positivo dedicado a la afición del Barça.

Josep Pedrerol valora la derrota del Barça contra el PSG

“Hay como un... un desánimo, un bajonazo en los culés. Noto yo, por lo menos. El PSG, que superior es... Yo he visto un buen Barça hoy”, comenzó diciendo Josep Pedrerol en el inicio de El Chiringuito. Momentos de un Barça que ha sido superior también. Con el 2-2 pensábamos que el Barça era incluso capaz de ganar, el 2-2 que ha marcado Lamine Yamal, ¿no? O sea, yo creo que no hay que tener tampoco... venirse abajo y decir que este Barça o el PSG que es tan superior. Ha sido hoy superior, es verdad. Superior pero... también ha tenido que apretar, ¿eh? Tres lesionados el PSG. Tres lesiones en este partido, ¿eh? Ha tenido que forzar la máquina para ganarle a este Barça. En fin, y y y Flick lo ha reconocido, ¿no? Que el PSG ha sido mejor que el Barça, ¿vale? Sí. Y también os digo algo: creo que Flick el resultado no lo considera tan negativo. Creo que es el toque de atención perfecto para afrontar el partido ante el Madrid. Porque parecía que el Barça iba a golear al Madrid. Parecía que el domingo el Madrid casi no hacía falta que saliese al campo. Y eso, lo que está en la calle acaba entrando en el vestuario. Y por eso digo que creo que lo de hoy es un buen toque de atención para el Barça de cara al Clásico”, sentenció tajantemente el presentador catalán en su editorial.