Palop y Dragutinovic se emocionan con la historia de Rafa Acevedo y se verán en Sevilla: "Quiero regalarte una camiseta de la mejor época"

EL CHIRINGUITO 21 octubre 2026

Los dos exfutbolistas del Sevilla han enviado un mensaje al periodista de El Chiringuito tras escuchar la historia de por qué se hizo sevillista

Rafa Acevedo compartió en El Chiringuito del pasado lunes la emotiva historia de por qué se hizo del Sevilla FC. Y es que un ingreso en el hospital debido a una obstrucción intestinal grave le tuvo durante tres meses ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla con tan solo cinco añitos. Fue entonces cuando la visita de los jugadores del conjunto hispalense le llenó de ilusión y le haría convertirse en un aficionado más del conjunto nervionense. Pues bien, este martes Andrés Palop e Ivica Dragutinovic han conocido la historia y han querido enviar un mensaje al periodista onubense, dejando unos momentos muy emotivos en el plató.

El primer mensaje es el de Andrés Palop: "¿Cómo estás? Me han contado tu historia en El Chiringuito, y de verdad, me ha emocionado muchísimo. Saber que cuando tenías solo cinco años y llevabas tres meses ingresado en el hospital, aquella visita nuestra te marcó tanto y te hizo sentir aún más sevillista. Es algo que me llega al corazón. Fuimos allí para intentar sacaros una sonrisa, sin imaginar que aquel momento se quedaría contigo para toda la vida. Al final, el fútbol es mucho más que ganar títulos o marcar goles. Son estas cosas, las personas y los recuerdos que nos llevamos para siempre. Rafa, te mando un abrazo enorme y ojalá podamos volver a vernos pronto y dártelo en persona. Gracias por compartir esta historia tan bonita y por llevar al Sevilla en el corazón. Te mando un fuerte abrazo. ¡Viva el Sevilla!", expresaba el exportero valenciano.



Tampoco quiso perder la oportunidad de mandarle un abrazo Ivica Dragutinovic: "Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un sevillista más, uno de los nuestros. ¡Me encanta, hombre! ¡Me encanta! Rafa, conocer tu historia otro día y saber cómo Sevilla Fútbol Club, cómo mi compañero Palop y yo formamos una pequeña parte de la recuperación tuya, de mejoría de tu salud, me hace una satisfacción enorme dentro de mi corazón. Quiero decirte que gracias por tu historia. Como sevillista, quiero conocerte personalmente, quiero verte en Sevilla. Ahora mismo estoy en Serbia, pero dentro de dos semanas estaré en Sevilla. Quiero conocerte personalmente para regalarte una camiseta de mejor época de Sevilla Fútbol Club. Eso de mi parte, porque lo mereces, hombre. Y gracias por todo. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Cuídate mucho y un fuerte abrazo para Chiringuito, para toda la gente que forma parte de este equipo excelente. Sois una hostia. Un abrazo fuerte de mi parte desde Serbia", le deseó. La emoción de Rafa Acevedo: "Jamás pensaría que me iba a encontrar con ellos"

Rafa Acevedo, emocionado en El Chiringuito