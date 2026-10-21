Jota Jordi no se cree la felicidad de Julián Álvarez con el Atlético: "Sí, sí, se le ve feliz"

EL CHIRINGUITO 21 octubre 2026

Jota Jordi ha visto el gol de Julián Álvarez con el Atlético en Champions y no se cree que el delantero argentino haya recuperado la felicidad de jugar con el conjunto rojiblanco.

Julián Álvarez fue el único goleador de un Atlético que no pasó del empate ante el Stuttgart en Champions. El delantero argentino se volvió a reencontrar con el gol en competición europea y no dudó en celebrar el tanto por todo lo alto. Al ex del Manchester City se le vio sonreír, una felicidad que para Jota Jordi es impostada. El tertuliano de El Chiringuito cree que el ariete preferiría haber estado en el Parque de los Príncipes y perder jugando con el FC Barcelona, que haber marcado gol y empatar con su actual equipo. Su opinión provoca un tenso debate en el programa.

¿Ha vuelto Julián Álvarez a ser feliz en el Atlético? Iñaki Villalón, enviado especial a Stuttgart, afirma que Julián Álvarez ha vuelto a celebrar un gol como si nada de lo que pasó el pasado verano hubiera ocurrido: "Con rabia, con rabia, es una liberación para él y de hecho, saliendo de la zona mixta le veíamos sonreír y yo creo que esto es un antes y un después para para Julián, igual que lo va a ser para el Barça, aparentemente, con ese resultadazo que ha sacado en París, pues también lo va a ser para para Julián, o sea que genial". Jota Jordi, tras ver las imágenes de Julián Álvarez, tira de ironía: "Sí, sí, debe estar muy feliz. Cuando llegue a casa y vea el partido del Barça vs el PSG y diga 'madre mía, y yo aquí jugando a esto y contra estos...'". Unas palabras que no sentaron nada bien a José Damián González, periodista y simpatizante del Atlético de Madrid: "Jugando a 'eso', Julián Álvarez eliminó con el Atlético de Simeone al FC Barcelona en Champions League y Copa del Rey. Dos KO".

Julián Álvarez celebra su gol en Champions