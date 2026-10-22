Juanfe Sanz desvela el equipo arbitral para el Clásico y a Mourinho no le gusta nada: "Se ha cabreado"

Ya no queda nada para el Clásico y una de las grandes incógnitas es quién será el árbitro designado para pitar el encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid. Tras una jornada dispar para ambos equipos en Champions, ahora toca centrarse en el duelo más esperado de LALIGA EA Sports y uno de los factores que más puede influir en el partido son los colegiados. Precisamente Mou ha sido bastante crítico con algunos arbitrajes hacia el Real Madrid y ha centrado sus críticas hacía el estamento arbitral en las dos derrotas del conjunto merengue. De ahí viene el morbo por conocer quién será el equipo arbitral encargado de pitar el Clásico. Una información que adelantó Juanfe Sanz en exclusiva para El Chiringuito y que ha gustado nada al entrenador portugués.

"El árbitro de El Clásico va a ser Juan Martínez Munuera, del Colegio Valenciano, y el árbitro del VAR va a ser Javier Iglesias Villanueva", adelantó Juanfe Sanz en el programa de este pasado miércoles tras la victoria del Real Madrid contra el Leipzig. Una decisión que no ha sentado nada bien en el seno madridista y Josep Pedrerol desveló que al entrenador del Real Madrid no le había hecho ninguna gracia el equipo designado. "A Mourinho ni pizca de gracia le ha hecho la noticia. Ya le avisamos de que El Chiringuito lo podía avanzar y se ha cabreado. No me gusta nada ha dicho", comentó el presentador catalán tras la información desvelada por Juanfe Sanz.

“No creo que sea verdad y si lo es, me viene fuera de contexto, porque el árbitro es oficial 24 horas antes del partido. ¿Es oficial? Si es una información, es el tipo de información que no me gusta. No hablo del árbitro, sino de la información", comentó Mou cuando le contaron la noticia desde la rueda de prensa del Bernabéu tras la goleada en Champions.

Dos maneras de afrontar el Clásico

Tanto Hansi Flick como José Mourinho han tenido partidos de Champions muy exigentes esta semana y al terminar han podido valorar sin excusas el esperado Clásico de la jornada 10 con los cinco sentidos puestos en este partido. “Para el Clásico no existe confianza. Es un partido más del campeonato, pero no es un partido como los otros. Ahí vamos. De momento, estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos”, comentó el entrenador del Real Madrid tras la victoria contra el Leipzig.

Flick por su parte confirmó que el once contra el PSG había estado influenciado por el partido contra el Real Madrid y que ahora se puede centrar en ese esperado encuentro, aunque con la baja de última hora de Dani Olmo que estará un mes apartado del terreno de juego. “El Clásico ha influido en la toma de decisiones. Si el rival del domingo no fuera el Madrid, Rodri habría jugado de inicio”, desveló al caer derrotado frente al PSG de Luis Enrique.