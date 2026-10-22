Juanma Rodríguez le echa la culpa a Mourinho por Vinicius y Pedrerol zanja el debate

Vinicius volvió a marcharse del partido ante el Leipzig sin goles ni asistencias. El delantero brasileño vive su peor momento desde que firmó por el conjunto blanco y gran parte del madridismo pide a gritos que Diomandé sea el titular por la banda. Juanma Rodríguez ha echado la culpa a Mourinho de que esto esté sucediendo y Josep Pedrerol se ha visto obligado a intervenir en El Chiringuito .

"Si Vinicius no está bien, lo que prima por encima del interés individual es el interés general del Real Madrid y él no está bien y sabe que no está bien. Los pitos sigo sin entenderlos. Aunque no esté bien, creo que esto en concreto está mal gestionado por parte de José Mourinho. Si él elogia a Vinicius después del partido , porque tácticamente ha estado bien, y que está contento con el partido que ha hecho, si tú quieres recuperarle a corto-medio plazo, no le puedes quitar. Yo no he visto que Vinicius haya hecho un partido especialmente malo, ni bueno tampoco. He notado que en la primera parte el público le ha aplaudido. Si tú crees que ha estado mal, le quitas, pero entonces no digas después del partido que ha estado bien. Yo escucho a Mourinho decir que no está insatisfecho con el partido que ha hecho Vinicius. El partido no estaba en riesgo cuando cambia a Vinicius", comenta Juanma Rodríguez en El Chiringuito .

Para Josep Pedrerol, no se trata de recuperar a Vinicius, se trata de ganar títulos y recuperar al madridismo: "¿Pero lo de Diomandé le ha salido bien? ¿Hay más ilusión de cara al Clásico con el gol de Diomandé que si Mourinho hubiera dejado en el campo a Vinicius? Le ha salido bien. Hay que ganar LALIGA y la Champions League, no recuperar a nadie. Diomandé ha tenido paciencia con el lastre de haber costado 140 millones de euros y ver que no estaba jugando. Hay momentos para pensar en el jugador y momentos para pensar en el club por encima de todo. Hoy no tocaba pensar en Vinicius. Lo que hay que recuperar es la ilusión del madridismo y hoy José Mourinho la ha recuperado con Diomandé, no con Vinicius. Con tres partidos en casa, que Vinicius se motive y salga a jugar mejor que Diomandé ¿Hoy toca pegar un palo a Mourinho por haber sentado a Vinicius? Estoy alucinando, aunque os caiga muy bien Vinicius. El Real Madrid está por encima de cualquier jugador. Como dice Mourinho, lo único intocable es el escudo".

Quien se ha mostrado también especialmente crítico con el partido de Vinicius ha sido Edu Aguirre: "¿Sabéis cuántos regates ha intentado Vinicius en el partido? Os lo digo yo. Cero. El Madrid no pita porque falles. Te digo que Vinicius está en un estado anímico que no le sale nada. Si Vinicius no corre como Bellingham, tiene que ir para el banquillo. Esto es una cuestión 'de Real Madrid'.

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