El zasca de María Trisac a José Álvarez: "Lleváis 11 años diciendo que vais a ganar la Champions y seguimos esperando"

"¿Que yo estoy asustada? Yo no estoy asustada en absoluto . Yo estoy asustada por lo que estoy escuchando aquí esta noche. Dice José Álvarez. Es que escucho el análisis y lo llevo escuchando años. Ya, José, yo también te llevo escuchando años que estáis arrasando y que vais a ganar la Champions y aquí seguimos 10 años después . Eso, a mí sí que me parece una simpleza, tener que escuchar todas las noches que estáis arrasando y que habéis inventado este deporte y que cuando llegue Europa os pongan el equipo que sea en vuestro sitio. A mí eso sí que me parece una simpleza , y sin embargo vengo aquí, me callo la boca, respeto tu discurso y lo aguanto. Es evidente que el Barça juega mejor al fútbol y el Barça juega muy bien, además tienen una virtud que es tener a chavales muy jóvenes que disfrutan cuando salen al terreno de juego. Y eso no lo veo en el Real Madrid. Sí, claro, envidio eso, envidio la ambición que tienen de que da igual cómo esté el marcador, que ellos quieran ir a buscar el gol constantemente, y eso es una carencia que tiene el Real Madrid, y es obvio", empezaba María Trisac su discurso.

La tertuliana cree que hay motivos de sobra para que el Real Madrid pueda llevarse El Clásico: "Tampoco hace falta engañar a la gente, pero venir aquí a decir que al Real Madrid lo van a golear, que el Real Madrid no tiene motivos, cuando tenemos a un chaval como Diomande, que es jovencísimo, y también habrá que poner énfasis en eso, y no le tiembla el pulso a la hora de regatear, de encarar a quien sea. El golazo que metió el otro día es un auténtico espectáculo. Cuando tenemos al mejor jugador del mundo ahora mismo, que es Kylian Mbappé, cuando tenemos a un porterazo como es Thibaut Courtois, que yo estoy convencida de que desgraciadamente y a mi pesar va a ser fundamental en el clásico para darnos la victoria. Hay muchos argumentos que José Mourinho ahora ya ha descubierto que en el centro del campo Arda Güler es fundamental, cuando este chico el año pasado no tenía el protagonismo que todos esperábamos. Cuando Fede Valverde de repente ha entendido que tiene que hacer un sacrificio y tirarse a esa banda derecha como lateral. Es un equipo que poco a poco se está viendo formado. Yo entiendo que ellos lleguen con más seguridad, porque ya tienen una estructura, tienen una manera de jugar, su equipo ya está hecho y el mío no, y es una realidad. Ya ha empezado a construirse este año y en los dos últimos partidos está dando ya síntomas de que esto se puede convertir en algo bonito. Y por eso precisamente creo que no hay que despreciar jamás al Real Madrid, y me duele mucho que compañeros míos que yo creo que están muy bien informados y que todos consumimos mucho fútbol, vengan aquí a decir que va a ser un repaso o que va a ser un 6-0, porque creo que una cosa son los sentimientos y otra es la realidad".

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