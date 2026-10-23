El alegato de Mati Prats que levanta ampollas: "No soy del Barça ni del Madrid, pero el 'Caso Negreira' es el mayor escándalo del fútbol español"

La última jornada de LALIGA EA Sports ha estado salpicada por las polémicas arbitrales. Las jugadas más escandalosas han sido precisamente en los partidos del Real Madrid y del Barça. Los blancos se enfrentaron al Sevilla FC en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barça se enfrentó contra el Real Betis en La Cartuja. Dos partidos repletos de polémicas que calientan el debate sobre el arbitraje justo antes del Clásico del próximo domingo y que también han calentado en El Chiringuito. En el programa presentado por Josep Pedrerol es común ver este tipo de debates, pero este último ha merecido mucho la pena por el enfrentamiento entre Toni Freixa y Mati Prats durante el programa.

El tema se puso candente cuando los tertulianos del programa comenzaron a hablar sobre el gol anulado al Betis. Es ahí cuando uno de los colaboradores le recuerda a Toni Freixa el ‘caso Negreira’. Algo que no ha sentado nada bien al exdirectivo del Barça Toni Freixa, que no ha dudado en volver a defender al club azulgrana de las acusaciones de corrupción, mostrándose hastiado por el recurrente argumento de Negreira cada vez que se habla del arbitraje.

El alegato de Mati Prats que levanta ampollas

Pero el momento más climático del debate ha sido cuando ha tomado la palabra Mati Prats con un discurso muy duro y contundente por esos años que el Barça pagó al vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros. “La pregunta que lanza Freixa dice: "¿Y aún seguís con Negreira?". ¡Y lo que nos queda! Yo no soy ni del Barça ni del Madrid, pero no me voy a callar ni un segundo porque esto es el mayor escándalo de la historia del fútbol español, y la credibilidad de la Liga está manchada”, comienza diciendo el presentador de ElDesmarque y colaborador de El Chiringuito.

“¿Para qué eran esos informes que nadie vio? ¿Para qué se pagaba al árbitro? Si erais tan buenos, ¿para qué pagabais al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros?”, preguntaba en tono irónico Mati Prats. “Esa explicación no cuela. Los únicos que se tragan esa versión oficial del club son los culés más acérrimos”.