Txema Indias y cómo sufrió Diomande la muerte de su hermana: “Se quedó a vivir en la ciudad deportiva del Leganés”

EL CHIRINGUITO 23 octubre 2026

Juanfe Sanz ha entrevistado en El Chiringuito a Txema Indias. El exdirector deportivo del CD Leganés cuenta los entresijos del fichaje del delantero costamarfileño por el conjunto pepinero.

Yan Diomande atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y el mejor desde que llegó al Real Madrid, pero detrás de su irrupción en el conjunto blanco hay una historia personal marcada por el dolor que pocos conocen. Txema Indias, el hombre que apostó por él durante su etapa en el Leganés, ha relatado en El Chiringuito cómo el futbolista marfileño afrontó la muerte de su hermana sin contárselo al club y mientras intentaba abrirse un hueco en el fútbol profesional. Una situación que el entonces director deportivo no conoció hasta días después y que, todavía hoy, le hace valorar la fortaleza mental del extremo.

Yan Diomande se quedó en la ciudad deportiva del Leganés mientras sufría la pérdida de su hermana Txema Indias ha explicado que el Leganés detectó el potencial de Diomande cuando todavía tenía 15 o 16 años y no había debutado como profesional. Tras entrenarse con el filial, participó en un partido entre el segundo equipo y la primera plantilla en Butarque. Su rendimiento convenció al dirigente, que vio en él un futbolista con posibilidades de llegar a la élite. “Destacó por encima de todos. Yo tenía claro que en el fútbol profesional iba a pisarlo y que iba a vivir del fútbol profesional”, recordó en El Chiringuito. Su adaptación, sin embargo, no fue sencilla. Diomande era un chico introvertido y durante aquellos primeros meses se quedó a vivir en las instalaciones de la ciudad deportiva del Leganés, donde pasó alrededor de dos meses y medio. Indias destacó el contraste entre su carácter fuera del campo y su personalidad sobre el césped.