Txema Indias y cómo sufrió Diomande la muerte de su hermana: “Se quedó a vivir en la ciudad deportiva del Leganés”

Yan Diomande atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y el mejor desde que llegó al Real Madrid, pero detrás de su irrupción en el conjunto blanco hay una historia personal marcada por el dolor que pocos conocen. Txema Indias, el hombre que apostó por él durante su etapa en el Leganés, ha relatado en El Chiringuito cómo el futbolista marfileño afrontó la muerte de su hermana sin contárselo al club y mientras intentaba abrirse un hueco en el fútbol profesional. Una situación que el entonces director deportivo no conoció hasta días después y que, todavía hoy, le hace valorar la fortaleza mental del extremo.
Txema Indias ha explicado que el Leganés detectó el potencial de Diomande cuando todavía tenía 15 o 16 años y no había debutado como profesional. Tras entrenarse con el filial, participó en un partido entre el segundo equipo y la primera plantilla en Butarque. Su rendimiento convenció al dirigente, que vio en él un futbolista con posibilidades de llegar a la élite. “Destacó por encima de todos. Yo tenía claro que en el fútbol profesional iba a pisarlo y que iba a vivir del fútbol profesional”, recordó en El Chiringuito.
Su adaptación, sin embargo, no fue sencilla. Diomande era un chico introvertido y durante aquellos primeros meses se quedó a vivir en las instalaciones de la ciudad deportiva del Leganés, donde pasó alrededor de dos meses y medio. Indias destacó el contraste entre su carácter fuera del campo y su personalidad sobre el césped.
La situación se volvió todavía más dura cuando falleció su hermana. Según relató el exdirector deportivo, el futbolista no comunicó la noticia al club y siguió entrenando. La entidad se enteró días después de lo ocurrido. “Si me llegan a decir como director deportivo: ‘Oye, que ha fallecido la hermana de Diomande’, en ese mismo momento el club le saca un billete de avión y le manda a Costa de Marfil con su familia, porque lo primero es lo humano”, explicó Indias. Diomande, sin embargo, guardó silencio mientras trataba de seguir adelante con su sueño deportivo. “Para aguantar eso y seguir adelante tienes que ser muy fuerte”, reconoció.
La historia de Diomande en España tuvo uno de sus primeros capítulos destacados en el Santiago Bernabéu. El extremo debutó como profesional con el Leganés frente al Real Madrid en marzo de 2025, con apenas 18 años, cuando Borja Jiménez le dio entrada en los últimos minutos. Lo que entonces era una oportunidad para empezar a hacerse un nombre terminó convirtiéndose en un paso decisivo en su trayectoria. Después de su etapa en el Leganés, el marfileño fichó por el RB Leipzig y continuó creciendo hasta llamar la atención del Real Madrid.
En El Chiringuito, María Trisac también ha destacado la personalidad del joven futbolista y su capacidad para responder ante la presión. La tertuliana valoró que haya aprovechado sus oportunidades pese al debate que se ha generado en torno a su competencia con Vinicius Junior. A su juicio, Diomande está ofreciendo un nivel superior al del brasileño en este momento, aunque espera que ambos puedan competir por un puesto cuando Vinícius recupere su mejor versión.