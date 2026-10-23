Josep Pedrerol no descarta una victoria del Real Madrid en El Clásico: "Hoy lo tengo claro"

El Clásico más caliente de los últimos años

"Hace una semana pensaba que el Barça iba a golear al Real Madrid en el Clásico. Hace dos días pensaba que el Barça iba a ganar al Real Madrid. Ayer tenía dudas y hoy lo tengo claro", comenzaba diciendo Josep Pedrerol al inicio de El Chiringuito. "Está el ambiente calentito, lo va a estar, eh, en el Clásico. Florentino no va a ir al Camp Nou, como sabéis. La relación es la que es. Es la que es. Y con Tebas y el CSD también ahí con un lío. El partido va a ser calentito, pero, pero apetece verlo. Es de los partidos seguramente más apasionantes de la temporada. Lo será. Con un Barça que juega bien al fútbol, pero ha recibido un toque de atención del mejor equipo de Europa, que es el PSG. Juega bien, pero lleva 12 años sin ganar la Liga de Campeones y es la gran asignatura pendiente, porque jugar bien es una cosa y estar al nivel máximo es otra distinta, seguramente. El Barça tiene pinta de estar ahí. Casi al máximo nivel, casi al máximo nivel. Y luego tenemos al Real Madrid con Mourinho, que va colocando las piezas. Y va señalando a aquellos que no están bien. Conciliador con el vestuario, siempre lo ha sido Mourinho. Primero yo pacto con vosotros, os cuido, os defiendo, os brindo y luego decido en función de lo que estáis haciendo. Y está claro que hay jugadores que se han ganado el derecho a ser titulares como Yoro, un jugador diferente. Un jugador que que divierta a la afición, y hay que divertirse, y el madridismo necesitaba un jugador que divertiese. Está el Clásico apasionante y tenemos aquí un equipo, yo creo que muy contrastado, Barça-Madrid está como muy igualado, como hacemos siempre", concluía el presentador de El Chiringuito.