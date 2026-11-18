El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid está muy cerca de concretarse. El delantero de la academia del Manchester United ya ha abandonado de manera oficial la disciplina de los red devils y su futuro, después de tener sobre la mesa las propuestas del conjunto blanco y el FC Barcelona, todo apunta a que se ha decantado por la vía madridista. En El Chiringuito han analizado el juego del futbolista, y José Luis Sánchez advierte de los peligros que tendrá para él jugar en el Castilla.
"Es un extremo principalmente diestro que se mete para el centro y también puede jugar yo creo que por la otra banda, no maneja bien, mira ahí lo vemos. Es importante ver como él cuando tiene el balón siempre mira hacia adelante a sus compañeros siempre pensando cuando es el mejor pase, el pase correcto y vemos esa posición del 10 que también se mueve muy bien, se desenvuelve y la verdad es que le pega bien", comentan.
En cuanto al apartado goleador, JJ Gabriel ha demostrado ser un atacante muy prolífico: "Hay estadísticas, 34 partidos, 31 goles, 6 asistencias la temporada pasada, esta temporada solo ha jugado tres partidos en Youth League. De hecho metió un hat-trick, pero ya no puede jugar más en esta competición. Es más de jugar por la izquierda, pero se mete para adentro. Ojo que no le quite el puesto en el futuro a Vinicius y a Diomande. Ojo ahí, habrá competencia buena", señalan desde redacción.
Eso sí, su edad y falta de experiencia puede ser un problema en Primera RFEF: "Todavía tiene 16 años, le falta desarrollarse físicamente midió unos 74, ha cumplido 16 años el 6 de octubre y todavía no había debutado en Premier League porque la norma no lo permitía solo permite los jugadores mayores de 16 años y justo cuando se marchó del United seguía teniendo 15", explican.
Edu Aguirre, además, cree que tiene maneras: "Se le ve, se le ve, luego hay muchos factores que pueden triunfar o no, pero se le ve la coordinación que tiene, la manera de tocar el balón con la izquierda... se le ve que puede ser un jugador especial". Por su parte, José Luis Sánchez cree que debe tener cuidado con la categoría: "Va a llegar a una competición muy dura, la Primera RFEF es una competición muy dura y hay que tener cierto respeto", explica.
Unas sensaciones que comparte Josep Pedrerol: "Ahí no gustan los estiletes. Los jugones, no. Los estiletes no gustan ahí", comenta. Por su parte, José Luis Sánchez recuerdan el precedente que vivieron hace ya algunos años: "En el Madrid vieron cómo se recibía Vinícius Junior. cuando llegó de Brasil con 18 años cómo lo recibieron en primera federación, fue una situación complicada y este chico llega con mucho cartel, con mucho cartel, es un talento y hay que tener cuidado", rememora.
Por último, Marcos Benito revela la circunstancia que le ha permitido cerrar su fichaje por el Real Madrid con 16 años: "Ha venido antes de los 18 porque su padre es irlandés, su madre greco-chipriota Él es británico. JJ Gabriel habría ocupado plaza de extracomunitario. No podría haber venido a España antes de los 18, igual que los brasileños que vienen con 18. Al ser su padre nacionalizado irlandés y su madre greco-chipriota, ha podido coger la segunda nacionalidad de sus padres. Por ese motivo sí que puede venir antes de los 18 y puede jugar ya aquí en España", explica.
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