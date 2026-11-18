EL CHIRINGUITO 18 noviembre 2026

José Luis Sánchez advierte de las dificultades que puede tener la categoría, especialmente para un jugador tan joven

El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid está muy cerca de concretarse. El delantero de la academia del Manchester United ya ha abandonado de manera oficial la disciplina de los red devils y su futuro, después de tener sobre la mesa las propuestas del conjunto blanco y el FC Barcelona, todo apunta a que se ha decantado por la vía madridista. En El Chiringuito han analizado el juego del futbolista, y José Luis Sánchez advierte de los peligros que tendrá para él jugar en el Castilla.

"Es un extremo principalmente diestro que se mete para el centro y también puede jugar yo creo que por la otra banda, no maneja bien, mira ahí lo vemos. Es importante ver como él cuando tiene el balón siempre mira hacia adelante a sus compañeros siempre pensando cuando es el mejor pase, el pase correcto y vemos esa posición del 10 que también se mueve muy bien, se desenvuelve y la verdad es que le pega bien", comentan. En cuanto al apartado goleador, JJ Gabriel ha demostrado ser un atacante muy prolífico: "Hay estadísticas, 34 partidos, 31 goles, 6 asistencias la temporada pasada, esta temporada solo ha jugado tres partidos en Youth League. De hecho metió un hat-trick, pero ya no puede jugar más en esta competición. Es más de jugar por la izquierda, pero se mete para adentro. Ojo que no le quite el puesto en el futuro a Vinicius y a Diomande. Ojo ahí, habrá competencia buena", señalan desde redacción. Eso sí, su edad y falta de experiencia puede ser un problema en Primera RFEF: "Todavía tiene 16 años, le falta desarrollarse físicamente midió unos 74, ha cumplido 16 años el 6 de octubre y todavía no había debutado en Premier League porque la norma no lo permitía solo permite los jugadores mayores de 16 años y justo cuando se marchó del United seguía teniendo 15", explican. Las advertencias con JJ Gabriel en El Chiringuito: "Puede ser especial"

Edu Aguirre valora a JJ Gabriel en El Chiringuito