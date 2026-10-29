Javier Balboa, muy afectado por el accidente de tren al revelar la historia de su hija: "¿Cómo vivo el resto de mi vida?"

EL CHIRINGUITO 29 octubre 2026

Las palabras del colaborador de El Chiringuito llegaron al corazón de todos los presentes, pues estaba tremendamente afectado al ser su hija una viajera muy habitual de esa línea de trenes

Una tragedia como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) llega al corazón de todos. Las víctimas, sus familiares y amigos y... las personas que suelen coger mucho esos trenes. Al final, la línea que une Madrid con Sevilla es de las más usadas de España y eso hace que aunque no conozcas a nadie que fuera en los trenes afectados, lo ocurride te afecte y mucho. Es el caso del exfutbolista Javier Balboa, que en el último programa de El Chiringuito reveló que su hija es una pasajera muy frecuente de ese AVE desde hace 12 años.

¿Que dijo Javier Balboa? Como se puede ver en el vídeo superior, son varios los colabores de El Chiringuito que van contando lo que piensan de la tragedia hasta que le llega el turno a Javi Balboa, muy afectado, al igual que lo estaba Cristóbal Soria, que es un habitual de la línea precisamente para ir al programa. Así empezó el ex del Real Madrid su exposición: "Lo primero, evidentemente como todos, una tristeza enorme y sumarte a la fuerza y al apoyo que puedan sentir esas familias en estos momentos de desolación absoluta. La verdad que yo a nivel personal estoy un poco en la línea de Cristóbal Soria porque al final me afecta de una forma directa, muy directa. Cristóbal lo sabe perfectamente. Yo tengo una hija que vive en Sevilla, que viaja a Madrid para poder ver a su padre, para poder estar con sus hermanos, con su familia. Imagínate la responsabilidad que se me puede quedar a mí si en ese tren va mi hija. No tengo nada más que decir".