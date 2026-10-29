Javier Balboa, muy afectado por el accidente de tren al revelar la historia de su hija: "¿Cómo vivo el resto de mi vida?"

Una tragedia como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) llega al corazón de todos. Las víctimas, sus familiares y amigos y... las personas que suelen coger mucho esos trenes. Al final, la línea que une Madrid con Sevilla es de las más usadas de España y eso hace que aunque no conozcas a nadie que fuera en los trenes afectados, lo ocurride te afecte y mucho. Es el caso del exfutbolista Javier Balboa, que en el último programa de El Chiringuito reveló que su hija es una pasajera muy frecuente de ese AVE desde hace 12 años.
Como se puede ver en el vídeo superior, son varios los colabores de El Chiringuito que van contando lo que piensan de la tragedia hasta que le llega el turno a Javi Balboa, muy afectado, al igual que lo estaba Cristóbal Soria, que es un habitual de la línea precisamente para ir al programa. Así empezó el ex del Real Madrid su exposición:
"Lo primero, evidentemente como todos, una tristeza enorme y sumarte a la fuerza y al apoyo que puedan sentir esas familias en estos momentos de desolación absoluta. La verdad que yo a nivel personal estoy un poco en la línea de Cristóbal Soria porque al final me afecta de una forma directa, muy directa. Cristóbal lo sabe perfectamente. Yo tengo una hija que vive en Sevilla, que viaja a Madrid para poder ver a su padre, para poder estar con sus hermanos, con su familia. Imagínate la responsabilidad que se me puede quedar a mí si en ese tren va mi hija. No tengo nada más que decir".
Una exposición que concluyó así: "De hecho, mi hija me ha mandado la noticia. Me ha mandado la noticia a mi hija en cuanto se ha enterado. Mi hija coge ese tren desde hace 12 años, cada vez que tiene que pasar tiempo con su padre para estar aquí. Cristóbal se la ha encontrado un montón de veces en el tren. Viene sola. Esa responsabilidad es mía, es de la madre. Evidentemente para que pueda estar conmigo. Entonces, si pasa una situación de estas y está tu hija en el tren, ¿yo cómo vivo el resto de mi vida? El problema es que aquí nunca pasa nada. Como estáis diciendo, las responsabilidades y siempre balones fuera. Pero la realidad es que hay personas fallecidas y familias que esto lo van a llevar el resto de su vida. Esa es la realidad. O sea que se dejen de tonterías ya y que miren por el bien de la sociedad y del país".
Unas palabras que llegaron al corazón de los presente en el plató y de todos los que la han escuchado. Son muchas las personas que al igual que Javi Balboa y su hija se sienten muy identificados con esta terreible tragedia, pues es inevitable pensar que podían haber ido en algunos de esos dos trenes, como han hecho en multitud de ocasiones durante los últimos años.