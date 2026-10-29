Josep Pedrerol inicia El Chiringuito más difícil, sin músicas, piques ni debates: "Hoy no apetece"

El dolor de todo un país tiene un reflejo en los programas de entretenimiento por lo que significa ponerse delante de una cámara, y así lo expresa Josep Pedrerol al hablarle al público de El Chiringuito. El suceso de Urda duele por todo lo que significa y tiene un altavoz especial en el mundo no solo en los colaboradores como Balboa, sino en todo el universo fútbol para servir como apoyo a todo lo que hay detrás de una catástrofe como la de Toledo.

Josep Pedrerol arrancó el programa de la única manera en la que se puede hacer en un día como este pasado miércoles, con el dolor por delante y la unión por bandera: "es una noche complicada, un día muy complicado para todos. Durante toda la jornada me planteaba si tenía sentido hacer este Chiringuito, hablar de fútbol, del Balón de Oro, de la resaca del Barça - Madrid. O resultaba una frivolidad hablar de algo así en un día tan importante con 68 muertos y 77 hospitalizados, 15 de ellos muy graves. Y desaparecidos", afirma.

Por eso el mensaje para acercarse al dolor de esas familias y acompañarlas es el primer vínculo ante un momento tan complicado para ellos: "Un abrazo muy fuerte a los familiares de las víctimas, mucho ánimo a los heridos, pero seguramente la vida nos obliga a continuar. Es difícil usar un tono habitual, no veréis el Chiringuito como el de siempre, no estamos para grandes discusiones, ni debates con gritos ni músicas que nos alegren la noche, porque no toca que creemos un ambiente que no sentimos. El Chiringuito al final es la pasión del fútbol y el estado anímico de los que hacemos el programa".