José Félix Díaz y los secretos del Balón de Oro: “Los clubes nos preguntaban si sabíamos quién lo había ganado”

El Balón de Oro no se decide únicamente sobre el césped. Detrás del premio individual más prestigioso del fútbol hay votaciones, pronósticos, filtraciones y una expectación que crece a medida que se acerca la gala. En El Chiringuito , José Félix Díaz ha compartido algunos de los secretos que rodean al galardón , desde las preguntas que llegaban desde los propios clubes hasta la incertidumbre que precede al anuncio definitivo. Un relato que permite asomarse a la intrahistoria de un premio en el que el misterio sobre el ganador se mantiene hasta el último momento y en el que cualquier pista puede desatar todo tipo de especulaciones.

Uno de los detalles más llamativos tiene que ver precisamente con el interés que despierta la votación entre los protagonistas del fútbol. “Los clubes nos preguntaban si sabíamos quién lo había ganado”, explica el periodista, una frase que refleja hasta qué punto el resultado se convierte en una cuestión de interés y dudas dentro de los grandes equipos. No se trata únicamente de conocer quién levantará el trofeo, sino de anticipar una decisión que puede tener consecuencias en la imagen de sus estrellas y alimentar durante días el debate futbolístico. En ese contexto, cualquier información, comentario o indicio puede adquirir un valor enorme, especialmente cuando las quinielas empiezan a señalar a un candidato por encima del resto.

Las presiones y las pistas que rodean la votación

El proceso tampoco está aislado de los intereses que rodean a las grandes figuras. Durante la conversación se recordó el testimonio de Frans van der Mierhof, periodista neerlandés vinculado a France Football, que habría explicado cómo las presiones se intensificaban en la parte final del proceso de votación. Entre los episodios mencionados figuraba un correo relacionado con el entorno de Harry Kane, en el que se le ofrecía una entrevista exclusiva con el delantero. Un ejemplo de cómo, en plena carrera por el premio, las relaciones con la prensa y el acceso a los futbolistas pueden entrar en juego, aunque una oferta de este tipo no demuestra por sí sola que exista una interferencia directa en los votos.

José Félix Díaz también reconoció su sorpresa ante el desenlace. La sensación, según relató, había sido de incertidumbre durante los días previos, aunque en la última semana empezó a escuchar con insistencia un mismo pronóstico: desde Inglaterra se daba por hecho que Kane iba a ganar. Ese runrún fue creciendo, pero no terminó de convencerle. La posibilidad estaba ahí, repetida una y otra vez, aunque asumirla como definitiva era otra historia. La distancia entre lo que se comenta antes de una gala y lo que finalmente ocurre es precisamente una de las claves que mantienen vivo el misterio del Balón de Oro hasta el último momento.

Porque, aunque las votaciones estén cerradas y las quinielas circulen por redacciones, clubes y vestuarios, no siempre resulta sencillo distinguir una filtración fiable de una estrategia para orientar el debate. Y esa es parte de la intrahistoria del premio: mientras el público discute méritos, goles y títulos, quienes siguen de cerca el proceso intentan descifrar señales sin tener garantías de que el desenlace vaya a coincidir con los pronósticos. Las preguntas de los clubes y los rumores de última hora demuestran que el Balón de Oro se juega también lejos del campo, en un terreno donde el secreto y la especulación van de la mano.