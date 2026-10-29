Juanma Rodríguez habla de canguelo en el Barça tras perder el Clásico: “Transmiten debilidad”

El Clásico parece haber cambiado la temporada por completo. Un solo partido ha servido para envalentonar al Real Madrid, que ya se estaba despidiendo de LALIGA en octubre, y ha creado una crisis dentro del FC Barcelona. Los azulgranas han encajado dos duras derrotas en una semana (Real Madrid y PSG) después de haber comenzado la temporada a un nivel espectacular y solventando los partidos con goleadas. Una crisis pasajera que ya han intentado atajar organizando una cena de conjura con todos los jugadores del Barça para mostrarse más unidos que nunca y volver a la senda que llevaban al principio de temporada. En El Chiringuito desvelaron todos los secretos de esta cena y la bancada madridista, con Edu Aguirre y Juanma Rodríguez a la cabeza, no dudaron en hacer sangre por la situación del equipo azulgrana tras perder contra el Real Madrid.
“Por primera vez en la temporada el Barça tiene los pies en el suelo. Es normal, o sea, yo aplaudo que después de dos derrotas se haga una comida, porque el Barça... el Barça lleva dos años ganando porque da la sensación en el campo de que son una familia. Son chavales jóvenes, se llevan bien y todos van remando hacia la misma dirección. Hay dos derrotas claras que, por otra parte, se nos ha vendido que no pasaba nada después de la derrota en París y después del Clásico, pues que... bueno, que por detalles. Y la plantilla ha dicho: "Es que sí pasan cosas". O sea, creo que por primera vez el Barcelona se está dando cuenta de que no son tan buenos... que son buenos, pero que no son los mejores del mundo, y que toca poner las cartas encima de la mesa y analizar lo que está pasando, porque está pasando algo”, comentó primero Edu Aguirre después de que José Álvarez contase los detalles de la cena de conjura del Barça.
Justo después de la intervención de Edu Aguirre, llegó el momento de escuchar a Juanma Rodríguez, que vuelve a disfrutar viendo sufrir al Barça. “Si yo me encargara de la comunicación del Barça, yo creo que justo el día para no hacer una comida o una conjura es el de hoy. Porque lo que transmites es debilidad. Y el Barça no está en una situación tampoco... quiero decir, ha perdido con el Madrid, ha perdido con dos equipos con los que puede perder, en una semana en los que puedes perder. Y tampoco entiendo el espacio físico. Quiero decir que si tú le tienes que decir a un compañero tuyo que no corre, o el compañero te tiene que decir a ti que tú cobras mucho dinero y tienes que correr más, eso lo puedes hacer en el vestuario, no tienes que organizar una comida. Y si estaba planeada ya, yo la desplaneo. Porque lo que estás transmitiendo precisamente es que la victoria del Madrid te ha hecho daño”, valoraba el tertuliano.
"Es decir, si yo trabajara para el Barça, cuestión esta que es metafísicamente imposible, y me preguntaran, yo diría: "Pues mira, chico, a mí me parece que precisamente ahora, cuando venimos de perder con el Real Madrid y con el PSG, hacer este tipo de comidas, no escenificarlas, sino que se entere José Álvarez y lo cuente en El Chiringuito, que se va a enterar porque es un periodista descomunal, no vamos a darle tres cuartos al pregonero y que no se entere nadie porque no vamos a organizar este tipo de comida". Yo lo haría en el vestuario. Tampoco es una comida de empresa; y si es una comida de empresa, pues chico... es que yo no le veo ningún sentido, de verdad”, acaba sentenciando.
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