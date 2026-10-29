Juanma Rodríguez habla de canguelo en el Barça tras perder el Clásico: “Transmiten debilidad”

El Clásico parece haber cambiado la temporada por completo. Un solo partido ha servido para envalentonar al Real Madrid, que ya se estaba despidiendo de LALIGA en octubre, y ha creado una crisis dentro del FC Barcelona. Los azulgranas han encajado dos duras derrotas en una semana (Real Madrid y PSG) después de haber comenzado la temporada a un nivel espectacular y solventando los partidos con goleadas. Una crisis pasajera que ya han intentado atajar organizando una cena de conjura con todos los jugadores del Barça para mostrarse más unidos que nunca y volver a la senda que llevaban al principio de temporada. En El Chiringuito desvelaron todos los secretos de esta cena y la bancada madridista, con Edu Aguirre y Juanma Rodríguez a la cabeza, no dudaron en hacer sangre por la situación del equipo azulgrana tras perder contra el Real Madrid.

“Por primera vez en la temporada el Barça tiene los pies en el suelo. Es normal, o sea, yo aplaudo que después de dos derrotas se haga una comida, porque el Barça... el Barça lleva dos años ganando porque da la sensación en el campo de que son una familia. Son chavales jóvenes, se llevan bien y todos van remando hacia la misma dirección. Hay dos derrotas claras que, por otra parte, se nos ha vendido que no pasaba nada después de la derrota en París y después del Clásico, pues que... bueno, que por detalles. Y la plantilla ha dicho: "Es que sí pasan cosas". O sea, creo que por primera vez el Barcelona se está dando cuenta de que no son tan buenos... que son buenos, pero que no son los mejores del mundo, y que toca poner las cartas encima de la mesa y analizar lo que está pasando, porque está pasando algo”, comentó primero Edu Aguirre después de que José Álvarez contase los detalles de la cena de conjura del Barça.