Cristóbal Soria, desolado por el accidente de Urda: “Yo cogía este mismo tren este jueves a la misma hora”

Soria reclamó dolor y solidaridad con las víctimas, pero también exigencia para aclarar lo ocurrido. “ No se puede soportar y hay que tener dolor, solidaridad y también mucha exigencia ”, afirmó. Como usuario habitual de la alta velocidad, aseguró que llevaba años percibiendo un deterioro de las infraestructuras. “Yo he ido viendo el deterioro de las infraestructuras del AVE durante años atrás”, explicó. Incluso recordó que había comentado su preocupación con miembros de las tripulaciones: “En alguna ocasión he comentado con personal de la tripulación que el deterioro era tal que algún día iba a pasar algo grave”.

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda ha dejado conmocionada a España y también a El Chiringuito . Durante el programa de este pasado miércoles, Cristóbal Soria compartió una experiencia personal que refleja la angustia de muchos viajeros. El colaborador tenía previsto viajar desde Sevilla a Madrid y llegó a estar montado en el tren, pero la circulación quedó interrumpida tras conocerse la tragedia y los pasajeros fueron desalojados. Su testimonio puso voz al miedo, la impotencia y a las preguntas que deja un suceso de estas características.

El viaje que tenía previsto hacer al día siguiente

El colaborador explicó que este miércoles tenía un AVE de Sevilla a Madrid con salida prevista a las 9:34 horas. Ya estaba dentro del tren cuando, después de conocerse la tragedia, se paralizó la circulación y los viajeros tuvieron que bajar. “Yo estaba montado en el AVE para venirme para Madrid y me bajaron del AVE porque evidentemente unos minutos antes ha sido la tragedia”, relató. La interrupción alteró sus planes.

Pero lo que más le impactó fue la coincidencia con el viaje que tenía programado para este jueves. Soria debía regresar desde Madrid a Sevilla a las ocho de la mañana, en el mismo tren y horario. “Yo tenía AVE mañana para volver a Sevilla, AVE Madrid-Sevilla a las ocho de la mañana”, explicó antes de insistir en la coincidencia: “Yo cogía el mismo AVE; lo cogía mañana jueves a las ocho de la mañana, a la misma hora, un día después”. La coincidencia convirtió la tragedia en algo todavía más cercano.

Soria también recordó el accidente de Adamuz y lamentó que el país siga llorando a sus víctimas cuando se enfrenta a una nueva tragedia ferroviaria. “Es que prácticamente estamos todavía recordando y llorando a las víctimas de Adamuz. Sin embargo, ha vuelto a pasar otra situación todavía más grave”, señaló. Su preocupación se extendió a los próximos meses y a la necesidad de seguir utilizando el tren pese a la incertidumbre: “Las sensaciones son de inseguridad total y absoluta y de saber que vamos a tener que seguir cogiendo el AVE y yo no sé lo que nos vamos a encontrar en los siguientes meses”. Un testimonio que dejó muy tocado al plató de El Chiringuito y que terminó con una reclamación clara: acompañar a las víctimas, esclarecer lo ocurrido y ofrecer respuestas sobre la seguridad ferroviaria.