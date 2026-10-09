Lamine Yamal ha empezado la temporada en muy buena forma física. Ritmo, goles y asistencias para el FC Barcelona y la Selección Española. Acompañado del desparpajo de la juventud, el extremo está en el centro de todos los focos también por esa batalla por el Balón de Oro que tiene con Kylian Mbappé, entre otros. Más allá de todo eso, en el último programa de El Chiringuito , se debatió sobre si Lamine Yamal tendría sitio en el FC Barcelona de 2013 .

Para ver si Lamine Yamal tenía o no sitio, lo primero es analizar el habital once titular que solía usar El Tata Martino que era con Víctor Valdés en la portería; Dani Alves y Jordi Alva en los laterales con una pareja de centrales formada por Gerard Piqué y Mascherano ; en el centro del campo estaban Sergio Busquets, Xavi e Iniesta ; Por la derecha, jugaba Alexis Sánchez, que también se cambiaba mucho con Pedrito ; por la izquierda lo hacía Neymar y arriba estaba Leo Messi . Este equipo lo anunciaron en plató y Josep Pedrerol lo tuvo claro: "No era mal equipo este", dijo sin dudar.

¿Por qué viene ese debate?

La gran pregunta es por qué se quiso hacer esa comparativa y fue por una entrevista de Cristian Tello en el Diario Sport en la que como canterano culé que llegó al primer equipo valoraba lo complicado que era subir en aquel momento del filial al primer equipo, sobre todo para ser titular indiscutible como lo es hoy en día Lamine Yamal en el Barcelona actual: "Titular no creo, pero subir hubiese subido por el nivel que está mostrando, pero titular no creo porque estamos hablando de Alexis, Pedrito, Villa, Leo, Neymar... Son jugadores que para cualquier jugador que suba del filial es muy, muy difícil hacerse un hueco ahí en el primer equipo".

A raíz de ahí, algunos creían que Lamine Yamal sí que sería titular en lugar de David Villa, Alexis Sánchez o Pedro González, pero para otros no. ¿Y para ti? ¿Sería Lamine titular en el Barça de 2013?

¿En qué equipo juega Lamine Yamal?

El once titular del Barcelona en la actualidad, aunque Hansi Flick suele hacer bastantes cambios, es el siguiente: Joan García; Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Xavi Espart o Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín o Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.

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