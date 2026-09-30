Keita Balde pide el Balón de Oro para Lamine Yamal y explica el motivo: "Ilusiona a los niños"

Keita Balde está de vuelta en El Chiringuito. El que fuera canterano del FC Barcelona ha regresado al programa de Mediaset tras varios meses recorriendo el mundo. Pocas voces hay más autorizadas que la del atacante para hablar de quién debe ser el próximo Balón de Oro. El ex del Mónaco se ha mojado en El Chiringuito y ha pedido que sea Lamine Yamal el que levante en París el tan ansiado galardón.
"Lamine Yamal". Así de contundente te mostraba Keita Balde antes de explicar sus motivos: " Más allá de ser culé o no, creo que es el jugador que a día de hoy, para mí, es... a nivel global y a nivel individual es donde tiene más los tiros altos para poderse llevar el Balón de Oro. Yo creo que el ganador sería justo, no sería una sorpresa ni nada. Por cómo juega, por cómo ilusiona a la gente, cómo ilusiona a los niños, la edad que tiene, lo que ya está consiguiendo, lo que está haciendo y... a día de hoy, si me tienes que decir uno que pueda ganar el Balón de Oro, yo te diría Lamine Yamal".
Josep Pedrerol tiene claro que Lamie Yamal, además de lo que hace dentro del campo, también se ha ganado ser el Balón de Oro con lo que hace fuera: "Es lo que decía Keita, los niños. Ha conseguido llegar a los chavales. En la Selección lo ves, en la Selección lo que provoca, en las redes sociales... Hombre, en la calle no hay nadie en la Selección, nadie, que mueva más camisetas con el nombre de Lamine. Pues lo decíamos, ¡hasta madridistas! Madridistas que tienen la... la camiseta de España con Lamine Yamal, ¿no?".
Para contextualizar hasta qué punto ha llegado la globalidad de Lamine Yamal, Quim Doménech recuerda lo que vivió en Estados Unidos mientras cubría el pasado Mundial: "Vamos a ver, Alfredo, lo que tiene valor es lo que te he dicho de que en un Mundial, insisto, el 80... fácilmente el 80% —y yo me acuerdo de comentarlo, de decir 'es que fíjate'. O sea, realmente el 80% de los que iban a ver los partidos de España con una camiseta de la Selección llevaban la de Lamine. Es que es el líder mediático de la gente, el que de verdad, el que ilusiona, con lo cual tiene ese punto".
Con su doblete ante Croacia, Lamine Yamal continuó sumando más puntos para su candidatura del Balón de Oro. Al menos, a nivel mediático, porque cabe recordar que las votaciones de los periodistas se cerraron justo hace unos días. El internacional español vive uno de su mejor momento deportivo, tanto con el FC Barcelona como con la Selección Española. Mbappé y Kane parecen los únicos rivales que podrían arrebatarle el tan ansiado galardón. Aunque no hizo el mejor Mundial, el extremo de Rocafonda ha empezado la temporada de la mejor forma. Goles, asistencias y siendo clave tanto para su equipo como para su Selección.