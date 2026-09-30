Keita Balde pide el Balón de Oro para Lamine Yamal y explica el motivo: "Ilusiona a los niños"

EL CHIRINGUITO 30 septiembre 2026

Keita Balde ha regresado a El Chiringuito tras varios meses de ausencia y no ha dudado en aprovechar su intervención para pedir el Balón de Oro para Lamine Yamal.

Keita Balde está de vuelta en El Chiringuito. El que fuera canterano del FC Barcelona ha regresado al programa de Mediaset tras varios meses recorriendo el mundo. Pocas voces hay más autorizadas que la del atacante para hablar de quién debe ser el próximo Balón de Oro. El ex del Mónaco se ha mojado en El Chiringuito y ha pedido que sea Lamine Yamal el que levante en París el tan ansiado galardón.

Keita Balde no duda sobre el Balón de Oro "Lamine Yamal". Así de contundente te mostraba Keita Balde antes de explicar sus motivos: " Más allá de ser culé o no, creo que es el jugador que a día de hoy, para mí, es... a nivel global y a nivel individual es donde tiene más los tiros altos para poderse llevar el Balón de Oro. Yo creo que el ganador sería justo, no sería una sorpresa ni nada. Por cómo juega, por cómo ilusiona a la gente, cómo ilusiona a los niños, la edad que tiene, lo que ya está consiguiendo, lo que está haciendo y... a día de hoy, si me tienes que decir uno que pueda ganar el Balón de Oro, yo te diría Lamine Yamal". Josep Pedrerol tiene claro que Lamie Yamal, además de lo que hace dentro del campo, también se ha ganado ser el Balón de Oro con lo que hace fuera: "Es lo que decía Keita, los niños. Ha conseguido llegar a los chavales. En la Selección lo ves, en la Selección lo que provoca, en las redes sociales... Hombre, en la calle no hay nadie en la Selección, nadie, que mueva más camisetas con el nombre de Lamine. Pues lo decíamos, ¡hasta madridistas! Madridistas que tienen la... la camiseta de España con Lamine Yamal, ¿no?".

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