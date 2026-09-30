¿Es esta Selección Española mejor que la de 2010? El brutal debate entre los colabores de El Chiringuito

La goleada de España ante Croacia (4-1) en el Sánchez-Pizjuán ha vuelto a poner sobre la mesa una comparación inevitable: ¿es la actual generación mejor que aquella selección que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010? El debate ha llegado a El Chiringuito , donde sus colaboradores enfrentaron dos equipos separados por más de una década y con argumentos muy diferentes. Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso, Puyol, Piqué, Ramos, Casillas, Villa o Silva frente a Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí, Cucurella, Fermín o Mikel Merino. La discusión no ha encontrado una respuesta unánime, aunque sí ha dejado una idea clara: España vuelve a tener una generación capaz de marcar una época.

Óscar Pereiro introdujo entonces un matiz importante. El fútbol de aquella España estaba basado en el control, la posesión y la capacidad para dominar los partidos a través del balón . D’Alessandro, sin embargo, insistió en que la generación actual juega a un ritmo diferente. “Estos vuelan. Una frase que odio en el fútbol, eran un poco antiguos. Estos juegan un fútbol de vértigo” , sentenció.

Josep Pedrerol ha recordado la generación que cambió la historia del fútbol español y planteó si la actual, con Rodri, Lamine, Pedri, Cubarsí y compañía, puede estar por encima de aquella. Jorge D’Alessandro no ha tenido dudas. Para el exentrenador, la selección actual está un escalón por encima en ritmo y capacidad para jugar a máxima velocidad. “Esta es mejor. Juegan a otra velocidad. Este equipo es una apisonadora. A nivel internacional no hay equipo que le pueda competir a este equipo” , defendió.

La discusión cambió cuando Javi Balboa pidió poner en valor a la selección de 2010. El exfutbolista consideró que existe el riesgo de valorar demasiado lo que está ocurriendo ahora y olvidar la dimensión de aquellos jugadores. Xavi, Iniesta, Busquets, Silva o Villa ya eran futbolistas consagrados y habían demostrado su nivel en los grandes escenarios.

Cristina Cubero encontró, sin embargo, una diferencia que puede inclinar la balanza hacia la actual generación: Lamine Yamal. “Aquella selección no tenía un Lamine”, afirmó. Su argumento se apoyaba también en lo sucedido ante Croacia. El extremo del Barcelona fue protagonista absoluto en Sevilla. Marcó dos goles y dio una asistencia a Marc Pubill en una victoria por 4-1 que permitió a España mantener su pleno de triunfos en la Nations League.

Una Selección Española que gana incluso cuando sus estrellas no brillan

Uno de los argumentos más repetidos durante el debate fue precisamente la profundidad de la actual España. Pedrerol recordó que el equipo ya había sido capaz de conquistar el Mundial sin contar con la mejor versión de algunos de sus principales futbolistas.

Fran Garrido llevó esa idea más lejos: España ganó el Mundial sin su mejor Lamine, sin su mejor Pedri y con Rodri entrando en escena en las últimas eliminatorias. La conclusión era clara: el equipo dispone de suficientes recursos para sobrevivir cuando una de sus grandes figuras no está en su mejor momento. Ante Croacia volvió a verse esa variedad. Lamine fue decisivo, pero Pubill marcó su primer gol con la absoluta, Nico Williams apareció para cerrar el encuentro y Fermín volvió a dejar una actuación destacada. La Roja no depende de una única vía para ganar.

Juanfe Sanz fue uno de los colaboradores que más defendió a la generación de 2010. A nivel individual, considera que aquella selección tenía más jugadores consolidados en la élite. Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta llegaban al Mundial con una trayectoria que la mayoría de los actuales todavía está construyendo.

Alfredo Duro compartió parte de esa lectura, aunque destacó una diferencia: la selección de 2010 se veía venir. Aquella acumulación de talento hacía pensar que estaba destinada a ganar grandes títulos. La actual, en cambio, ha sorprendido incluso después de alcanzar la cima. La clave del debate quizá esté precisamente ahí.

España ya no necesita que todos sus futbolistas estén en su mejor versión para competir. Óscar Pereiro apuntó la que es para él la clave del combinado dirigido por Luis de la Fuente y uno de los motivos de su gran momento. “Vienen del barro. De estar currando sin tener una estrella, de ser un equipo”, concluyó.

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