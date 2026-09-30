Keita Balde rompe a llorar al recordar a su padre fallecido: "Los futbolistas también somos personas"

EL CHIRINGUITO 30 septiembre 2026

Keita Balde se emociona en El Chiringuito al recordar el legado de su padre, recientemente fallecido. El excanterano del Barça lanza un duro mensaje de lo que tienen que soportar los futbolistas.

Keita Baldé se ha emocionado hasta las lágrimas durante su entrevista en El Chiringuito al hablar de su padre, fallecido hace un año, y de todo lo que ha supuesto para él convertirse en futbolista profesional. El jugador ha recordado lo importante que es para él su familia y las enseñanzas que recibió en casa. Una conversación que ha terminado llevando al delantero a una reflexión mucho más amplia sobre la vida de los futbolistas, la exposición pública y la necesidad de no olvidar que detrás de cada jugador hay una persona.

El recuerdo de su padre provoca las lágrimas de Keita Balde Keita ha explicado que siempre ha sentido una conexión especial con su madre y que ahora encuentra parte de ese vínculo en su hija. La pequeña, según contó, se parece físicamente “muchísimo” a su abuela, hasta el punto de que en ocasiones simplemente la mira y sonríe al recordar a su madre. Fue entonces cuando Josep Pedrerol le preguntó por su padre, fallecido hace aproximadamente un año. El periodista quiso saber si había sido él quien le había introducido en el fútbol. Keita negó que fuese así y ha explicado que su padre era mucho más estricto con los estudios y no fue quien le empujó inicialmente hacia el deporte. El fútbol apareció casi por casualidad, pero su padre si que terminó convirtiéndose en una figura fundamental en su carrera. Se encargaba de gestionar sus asuntos y le acompañaba siempre que podía, aunque su trabajo en un locutorio le impedía estar presente durante buena parte de los primeros pasos de su hijo. Pedrerol le preguntó por aquello que el fútbol le había dado, pero también por todo lo que le había quitado. Keita, al hablar de lo que había perdido por el camino, no pudo contener las lágrimas. El presentador decidió parar la conversación y el silencio que se formó en el plató permitía comprender que, detrás de la carrera profesional del futbolista, había una pérdida que todavía estaba muy presente.

Josep Pedrerol consuela a Keita Balde