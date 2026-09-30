Juanma Rodríguez se desmarca del buen rollo con Joan Laporta: "A mí no me hace ninguna gracia"

Joan Laporta ha hablado con José Álvarez para El Chiringuito. El presidente azulgrana ha hablado del Balón de Oro para Lamine Yamal, de su otra vez buena relación con Gil Marín o de su petición pública a Florentino Pérez para que se retracte de sus palabras. El presidente azulgrana derrochaba un buen rollo que se trasladó a los colaboradores de El Chiringuito. A todos, menos uno. Juanma Rodríguez. El periodista -y aficionado madridista- quiso desmarcarse por completo del resto de tertulianos del programa.
"Yo no quiero babear, yo quiero que se asuman responsabilidades, Josep. Yo no quiero babear con el Barça ni con nadie. Yo quiero que se asuman responsabilidades. Y no coincido con vosotros. A mí Laporta no me hace gracia. Es que veo que el tono general aquí es de que es muy gracioso, pero es un señor que lleva faltando al respeto a mi equipo desde tiempos inmemoriales. Y antes que él, otros presidentes del Barça. De forma que qué gracioso es Laporta, qué chistes más buenos cuenta Laporta, qué buen feeling genera Laporta… Será en vosotros. En vosotros. A mí no me incluyáis, ¿eh? En esta gran familia de El Chiringuito, hay una familia que somos… ¿cuántos somos? 75, ¿vale? Pues hay 74 que se ríen mucho con Laporta y hay un cascarrabias que no le hace ninguna gracia Laporta. Yo soy el cascarrabias de la familia. Yo lo veo y a mí no me hace ninguna gracia, porque ha faltado a mi equipo al respeto por activa y por pasiva", verbaliza Juanma Rodríguez durante su intervención.
"Hombre, siempre, siempre. Pero es un tono tan jovial, tan gracioso, qué simpático es, qué maravilloso es… Pues los madridistas, sinceramente, cuando hayan visto la entrevista dirán: 'Pero este señor no es el que vincula los éxitos del Real Madrid con Francisco Franco, por ejemplo? ¿Por ejemplo?'. Pues a mí no me hace ninguna gracia, sinceramente. Pero ¡oye, escúchame! Jose, que no voy a discutir contigo. Jose, de verdad, te lo reconozco. Si yo no me meto contigo personalmente, pero a mí no me hace gracia, no me hace maldita la gracia. Que es que veo aquí que estáis todos hoy: '¡Qué gracioso, jajaja, hohoho!'. Pues a mí como madridista no me hace gracia. Porque este señor pues estuvo pagando a José María Enríquez Negreira", respondió Juanma Rodríguez a José Álvarez.
Paralelamente, Alfredo Duro recuerda el día que tuvo que ir a un juicio contra el FC Barcelona y cómo no se retractó ni un ápice en sus palabras: "Y que en el acto de conciliación que no se haga ilusiones, porque conmigo se pensaba que en el acto de conciliación iba a pasar algo y no pasó nada. Le dije más de lo mismo. Primero que yo dije verdades como puños. Y en segundo lugar en un acto de conciliación, una persona llega y ante el juez se retracta o le dice lo que le dije yo".