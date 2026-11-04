Cristóbal Soria y sus reflexiones tras la muerte de Jesús de Miguel: del recuerdo de Puerta a su apoyo a Jesús Owono

EL CHIRINGUITO 04 noviembre 2026

El colaborador de El Chiringuito recordó emocionado todo lo que le tocó vivir en primera persona con la muerte de Antonio Puerta y también le quiso mandar un mensaje al portero del Andorra

No sólo el CD Tenerife, club en el que estaba jugando, está de luto. La muerte de Jesús de Miguel ha afectado a muchísimas personas por lo inesperada y lo trágica que ha sido. Un chico de 30 años que estaba jugando al fútbol y que tras una acción con el portero rival ha terminado perdiendo la vida. Una tragedia y una experiencia durísima por la que nadie quiere pasar y que a Cristóbal Soria le ha traído muchos recuerdos de lo que pasó el mismo ya cuando falleció antonio Antonio Puerta en el Sevilla FC. En el último programa de El Chiringuito, el colaborador habló de este triste suceso por lo que está pasando todo el CD Tenerife y todo el fútbol español y reconoció que estaba pasando un día muy malo por todo las cosas que se le estaban viniendo a la cabeza. Como decimos, la muerte de Jesús de Miguel ha hecho que Cristóval Soria tenga muy presente lo que vivió en primer persona con el fallecimiento de Puerta, pues él era el delegado del Sevilla FC cuando otro joven futbolista perdió la vida.

¿Qué dijo Cristóbal Soria? Aunque las dos muertes no sean por el mismo motivo, el caso es que dus jugadores perdieron la vida mientras disfrutaban de su trabajo y eso tenía muy apenado a Soria: "Yo llevo un día... desde ayer por la noche que supe la noticia, llevo todo el día reviviendo lo que pasó en el Sevilla FC con Antonio Puerta hace ya algunos años. Porque es que hay infinidad de similitudes y de cosas que estoy viviendo años después. Y anoche yo no era optimista, me fui a la cama sin ser optimista, porque esa ausencia de noticias, ese tiempo que estuvo en parada cardiorrespiratoria, esas dos paradas que tuvo, a mí no me daban buenos presagios". "Insisto, porque fue un calco de la situación que se vivió con lo de Antonio Puerta. ¡Qué dura es la vida! Porque esto no es el fútbol, esto es la vida. Qué dura es la vida y qué sinsabores con un chico que se ve, evidentemente y por lo que nos ha contado Fran, que es un chico al que nadie le ha regalado nada, que sabe lo que es comer frío en el mundo del fútbol, y que cuando realmente te sale la cara y empiezas a poder disfrutar de tu profesión, tienes una desgracia, un accidente y una infortunio como este", añadió.