Las lágrimas del tinerfeño Marcos Benito recordando a Jesús de Miguel: "Es lo más difícil que he vivido"

El Chiringuito ha vivido una de sus noches más tristes. Marcos Benito ha cubierto in situ los homenajes de la afición del CD Tenerife a Jesús de Miguel, fallecido este martes como consecuencia del tráfico choque contra Jesús Owono en el partido ante el Andorra. Benito, natural de Tenerife, no ha podido evitar contener las lágrimas al realizar las crónica de lo sucedido y cómo la afición chicharrera no ha parado de arropar a la familia del delantero.
"Él llegó hace dos temporadas para sacar al Tenerife del pozo de la Primera Federación, lo consiguió a base de goles, 11 goles nada más y nada menos. Pero esta temporada había arrancado la pretemporada con lesiones y desde la entidad no tenían muy clara su continuidad dentro del proyecto deportivo. Aún así, él decidió quedarse, decidió luchar, así se le respetó su decisión porque había decidido que su familia iba a crecer aquí en la isla. Estaba enamorado de Tenerife, enamorado de las costumbres, de los lugares, de la gente, sobre todo, que le ha tratado desde el primer día como uno más, ya había tomado esa decisión de ya asentarse aquí, echar raíces y ser un chicharrero más. Finalmente pues no va a ser así, entiendo que ahora su vida, la vida de su familia ha dado un vuelco total. Y entiendo que su mujer y su hija tienen que estar bien arropadas. Es el motivo por el que ayer su familia se trasladó hasta aquí hasta la isla, su hermana también, la hermana de Jesús quiso estar aquí para poder también ayudar a María, a su mujer, con la niña. Y bueno, su madre me consta que no le ha soltado la mano desde que llegó al hospital, me cuentan que le costó aceptar la realidad", comentaba Marcos Benito antes de tener que parar su crónica al no poder contener las lágrimas.
"Es que además me cuentan que hay gente muy mala en el mundo. Hay periodistas que han llamado a la familia haciéndose pasar por médicos para obtener información. Y eso no se hace. Y eso hay que denunciarlo también. Bueno, también yo aterrizo a eso de la una del mediodía, Josep. Directamente he ido al hospital, he podido hablar con algún jugador y jugadores que han estado muy cerca de la acción y a mí lo que me dicen es que en el momento en el que él cae al suelo, Jesús se va. Él no supera esa conmoción, y por una serie de circunstancias que no quiero comentar porque tampoco quiero generar ese amarillismo pero ellos sabían que ya ahí se había ido Jesús. Él salió del estadio y ya no era, ya no estaba aquí entre nosotros. Yo el peor momento que he vivido en el fútbol, desde que está bien esta profesión", reconocía Marcos Benito antes de tener que volver a parar por la emoción del momento.
"Marcos, muchas gracias por por lo por tu trabajo, por hacernos sentir lo que lo que vive hoy Tenerife. Y tú como chicharrero, tú como tinerfeño, eres el el mejor para poder contar a toda España y a todo el mundo lo que siente alguien como alguien como tú esta noche", le agradecía Josep Pedrerol.