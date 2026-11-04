Las lágrimas del tinerfeño Marcos Benito recordando a Jesús de Miguel: "Es lo más difícil que he vivido"

El Chiringuito ha vivido una de sus noches más tristes. Marcos Benito ha cubierto in situ los homenajes de la afición del CD Tenerife a Jesús de Miguel, fallecido este martes como consecuencia del tráfico choque contra Jesús Owono en el partido ante el Andorra. Benito, natural de Tenerife, no ha podido evitar contener las lágrimas al realizar las crónica de lo sucedido y cómo la afición chicharrera no ha parado de arropar a la familia del delantero.

Jesús de Miguel, en la memoria de todos

"Él llegó hace dos temporadas para sacar al Tenerife del pozo de la Primera Federación, lo consiguió a base de goles, 11 goles nada más y nada menos. Pero esta temporada había arrancado la pretemporada con lesiones y desde la entidad no tenían muy clara su continuidad dentro del proyecto deportivo. Aún así, él decidió quedarse, decidió luchar, así se le respetó su decisión porque había decidido que su familia iba a crecer aquí en la isla. Estaba enamorado de Tenerife, enamorado de las costumbres, de los lugares, de la gente, sobre todo, que le ha tratado desde el primer día como uno más, ya había tomado esa decisión de ya asentarse aquí, echar raíces y ser un chicharrero más. Finalmente pues no va a ser así, entiendo que ahora su vida, la vida de su familia ha dado un vuelco total. Y entiendo que su mujer y su hija tienen que estar bien arropadas. Es el motivo por el que ayer su familia se trasladó hasta aquí hasta la isla, su hermana también, la hermana de Jesús quiso estar aquí para poder también ayudar a María, a su mujer, con la niña. Y bueno, su madre me consta que no le ha soltado la mano desde que llegó al hospital, me cuentan que le costó aceptar la realidad", comentaba Marcos Benito antes de tener que parar su crónica al no poder contener las lágrimas.