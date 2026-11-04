Josep Pedrerol se acuerda también de Jesús Owono: "Cómo debe estar él y su familia"

Jesús de Miguel es la única víctima de esta tragedia, pero hay una persona que ha quedado señalada para de por vida: Jesús Owono. El portero del Andorra está siendo vilipendiado en redes sociales después de la entrada que ha acabado costándole la vida al delantero del CD Tenerife. Josep Pedrerol ha querido tener unas palabras para el guardameta y toda su familia en el inicio de El Chiringuito de este martes, uno de los más difíciles que se recuerda en el programa de Mediaset.

El emotivo recuerdo a Jesús de Miguel en El Chiringuito

"Jesús de Miguel nos ha dejado esta mañana, a las 08:00 horas lo anunciaba el CD Tenerife, donde era feliz, en el CD Tenerife y en la isla de Tenerife. Toda la isla se ha volcado, y toda España. Mensajes de solidaridad con Jesús de Miguel. Esta es la imagen del Heliodoro Rodríguez, donde hasta ahora jugaba Jesús. Durante todo el día, un montón de aficionados -gente a la que no le gusta el fútbol, da igual- quería brindarle ese último adiós. Con unas velas, con unas flores, con un mensaje, con una bufanda. Han sido unas horas muy complicadas, ayer os contábamos que la situación era muy delicada... su esposa y su hija estaban en la grada cuando sufrió ese golpetazo, ese golpe tan duro que ha significado su fallecimiento. Sus padres estaban en Madrid y llegaron pasada la una de la madrugada al hospital y ahora nos contarán Marcos y Ainhoa qué van a hacer. El funeral va a ser en Toledo, la directiva va a estar y los jugadores también dando ese último adiós. Es muy duro para Tenerife, también nos acordamos de Owono, el futbolista que provocó ese golpe con fatales consecuencias... Cómo debe estar Owono y su familia. También nos acordamos de él en ese momento. Habrá tiempo de analizar qué ocurrió, la policía ha entrado ya de oficio para investigar el asunto y también nos preguntaremos si la ambulancia llegó a tiempo o no. Son preguntas que quedan para más adelante, ahora hay que vivir el duelo por la muerte de un futbolista de 30 años", comentaba un emocionado Josep Pedrerol.