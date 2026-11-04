Fran Garrido se emociona al recordar a Jesús de Miguel, con quien coincidió en el Inter de Madrid

Fran Garrido compartió vestuario con Jesús de Miguel

"Ahí (Heliodoro Rodríguez) jugamos el último partido juntos en ese mismo campo y logramos el ascenso a Segunda B. Y bueno, un día muy duro porque además, aparte de tenerle como jugador, vivíamos cerquita además, muy cerca, e incluso coincidimos en la calle. Era un encanto de chico. Cuando nosotros le tuvimos ese año, él venía de Preferente, era un salto para él importantísimo y era demasiado bueno. Yo se lo decía, 'que eres muy bueno, Jesús, que tienes que tener más mala leche. Ya estás en Tercera División, tenemos que ganar un campeonato, tenemos que tirar para adelante'. Y se fue ganando poco a poco a todo el mundo con su timidez, su sonrisa tímida siempre y ni un mal gesto nunca. Nunca tuvo un mal gesto absolutamente de nada. Quería ser futbolista, luchó por ello y lo ha conseguido. Es un orgullo toda esa trayectoria que ha ido teniendo. Es un orgullo haberle tenido. Ha tenido una familia también siempre que le ha apoyado absolutamente en todo. Y no es justo, ¿no?, que pasen estas cosas, que cuando llegas a ese a ese sueño que tanto te ha costado, pues se acabe de esta manera. Es un día muy complicado, muy complicado porque vivimos muchas cosas juntos, porque tenía una ilusión increíble, su primera temporada ya como jugador profesional en Segunda División después de un montón de años trabajándoselo y es una tristeza. Es un día muy malo, un día muy malo. Y mandar un abrazo enorme a sus padres que siempre en todos los campos, en todos los partidos, en todos los momentos siempre le han seguido. Siempre han estado ahí. Y nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de luchar", comentaba un visiblemente emocionado Fran Garrido.