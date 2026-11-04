Fran Garrido se emociona al recordar a Jesús de Miguel, con quien coincidió en el Inter de Madrid

Si había alguien en el plató de El Chiringuito que podía hablar de lo buena persona y buen jugador que era Jesús de Miguel, ese era Fran Garrido. El tertuliano tuvo el placer de entrenarle cuando ambos coincidieron en el Inter de Madrid y, como no podía ser de otra forma, se ha emocionado al recordar todos los recuerdos y buenos momentos que compartieron juntos.
"Ahí (Heliodoro Rodríguez) jugamos el último partido juntos en ese mismo campo y logramos el ascenso a Segunda B. Y bueno, un día muy duro porque además, aparte de tenerle como jugador, vivíamos cerquita además, muy cerca, e incluso coincidimos en la calle. Era un encanto de chico. Cuando nosotros le tuvimos ese año, él venía de Preferente, era un salto para él importantísimo y era demasiado bueno. Yo se lo decía, 'que eres muy bueno, Jesús, que tienes que tener más mala leche. Ya estás en Tercera División, tenemos que ganar un campeonato, tenemos que tirar para adelante'. Y se fue ganando poco a poco a todo el mundo con su timidez, su sonrisa tímida siempre y ni un mal gesto nunca. Nunca tuvo un mal gesto absolutamente de nada. Quería ser futbolista, luchó por ello y lo ha conseguido. Es un orgullo toda esa trayectoria que ha ido teniendo. Es un orgullo haberle tenido. Ha tenido una familia también siempre que le ha apoyado absolutamente en todo. Y no es justo, ¿no?, que pasen estas cosas, que cuando llegas a ese a ese sueño que tanto te ha costado, pues se acabe de esta manera. Es un día muy complicado, muy complicado porque vivimos muchas cosas juntos, porque tenía una ilusión increíble, su primera temporada ya como jugador profesional en Segunda División después de un montón de años trabajándoselo y es una tristeza. Es un día muy malo, un día muy malo. Y mandar un abrazo enorme a sus padres que siempre en todos los campos, en todos los partidos, en todos los momentos siempre le han seguido. Siempre han estado ahí. Y nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de luchar", comentaba un visiblemente emocionado Fran Garrido.
Cientos de personas se han reunido en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido este martes por la mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, de la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que portaba el jugador.