Juanma Rodríguez rompe a llorar al hablar de Jesús de Miguel: "Nadie se merece irse tan pronto"

"Es que estoy últimamente estoy un poco sensible , Josep. Entonces yo siempre he sido, yo creo que soy demasiado empático, no sé si decir demasiado empático, pero cuando veo a la gente sufrir, pues yo también sufro y estamos en una mala racha muy acentuada. Y yo me pongo en el lugar de del chaval, es una tragedia en el sentido literal del término, porque además está presente su mujer, su criatura. Nadie nadie se merece esto. Nadie nadie se merece morir tan joven en estas circunstancias, no. Los que creemos en Dios, rezaremos un un Padre nuestro por él, que descanse en paz y desearle a la familia que lo supere como pueda, porque yo creo que esto afortunadamente no se no se acaba de superar", empezaba diciendo un ya emocionado Juanma Rodríguez.

"No quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero a mí me parece que hay una víctima clara, que es la que pierde la vida, y otra persona que va a estar condenada de por vida, yo no querría estar en la piel de Owono, sinceramente, porque creo que ahora mismo tiene que estar en un en un pozo profundo del que no sé cómo se puede salir. Yo desde luego te digo que me costaría mucho salir. Me costaría mucho", comentaba Juanma Rodríguez tratando de ponerse en la piel de Jesús Owono, que debe estar viviendo un auténtico calvario.

"Es muy complicado volverse a poner unos guantes. Muy complicado. Para él es muy difícil, muy difícil porque la presión social yo creo que es lo de menos, es la situación que va a revivir a diario en su cabeza. Es muy doloroso y cuando ves a la gente... porque al final los jugadores son parte de nuestra familia. Los que somos del Madrid, los jugadores del Madrid son parte de nuestra familia, los del Atlético, los del Barcelona, los del Tenerife... y se les ha ido alguien de su familia. O sea, las muestras de cariño en la puerta nueve del Heliodoro es eso. Se les ha ido alguien de su familia. Y es durísimo. Es durísimo porque vibras, porque sufres, porque te enfadas. Y es uno de los tuyos y se te va uno de los tuyos y y se te parte el alma. Yo decía antes, Juanma, yo recuerdo cuando se mató Juan Gómez Juanito y son días dolorosísimos porque se va uno de los tuyos y empatizar con este dolor para los clubes que han tenido desgracias, como por ejemplo el Madrid con Juanito, con Fernando Martín. Es que es terrible ver a la gente llorar porque compartes alegrías y tristezas y esa cercanía con el futbolista es la que te hace que estos momentos sean tan dolorosos", añadía un también emocionado José Luis Sánchez.

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