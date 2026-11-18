Marc Bartra está siendo uno de los referentes a nivel deportivo del Real Betis en este arranque de temporada. El central, cuyo inicio de curso está siendo excelso tanto a nivel defensivo como incluso en el ámbito goleador, compareció en los medios oficiales del club, mostrando su parte más humana y su amor por el escudo de las trece barras. Y en El Chiringuito han alucinado con la naturalidad con la que lo expresa todo.

Sobre su amor por el Betis, Marc Bartra decía lo siguiente: "Me pidió una foto y me dijo, me dio la mano y me dijo "tío, muchísimas gracias por cómo sientes el Betis". Y para mí es, o sea, puedes ver, realmente es el mejor piropo que te pueden dar, no es allá de si eres buen jugador, si no lo eres, si has jugado bien o has jugado mal, que reconozcan en ti, que amas el club, que amas el equipo, no por palabras sino porque lo sientes así, porque lo transmites, creo que es algo que lo llevo dentro", explica.

En este sentido, Bartra reconoce que ambos han crecido de la mano: "Yo le dije que al final son muchos años ya y además años de un crecimiento increíble. Y yo he crecido con el Betis, me siento mucho mejor jugador que cuando llegué y el Betis también ha crecido estando yo dentro. Y de qué manera, ¿no? Entonces, es verdad que se ha creado algo que creo que, por mí a menos, quedará en mi persona para siempre y yo creo que también escribir la historia del Betis es algo que es único, pero no solo por el club y la identidad que es, sino por el sentimiento que hay hacia el Betis", relataba el futbolista.

El lado más familiar de Marc Bartra también emociona en El Chiringuito