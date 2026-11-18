Marc Bartra está siendo uno de los referentes a nivel deportivo del Real Betis en este arranque de temporada. El central, cuyo inicio de curso está siendo excelso tanto a nivel defensivo como incluso en el ámbito goleador, compareció en los medios oficiales del club, mostrando su parte más humana y su amor por el escudo de las trece barras. Y en El Chiringuito han alucinado con la naturalidad con la que lo expresa todo.
Sobre su amor por el Betis, Marc Bartra decía lo siguiente: "Me pidió una foto y me dijo, me dio la mano y me dijo "tío, muchísimas gracias por cómo sientes el Betis". Y para mí es, o sea, puedes ver, realmente es el mejor piropo que te pueden dar, no es allá de si eres buen jugador, si no lo eres, si has jugado bien o has jugado mal, que reconozcan en ti, que amas el club, que amas el equipo, no por palabras sino porque lo sientes así, porque lo transmites, creo que es algo que lo llevo dentro", explica.
En este sentido, Bartra reconoce que ambos han crecido de la mano: "Yo le dije que al final son muchos años ya y además años de un crecimiento increíble. Y yo he crecido con el Betis, me siento mucho mejor jugador que cuando llegué y el Betis también ha crecido estando yo dentro. Y de qué manera, ¿no? Entonces, es verdad que se ha creado algo que creo que, por mí a menos, quedará en mi persona para siempre y yo creo que también escribir la historia del Betis es algo que es único, pero no solo por el club y la identidad que es, sino por el sentimiento que hay hacia el Betis", relataba el futbolista.
Unas palabras que han llamado mucho la atención en el plató de El Chiringuito: "Cuando Bartra habla del Betis, emociona. ¿Cómo ha llegado a sentir el Betis como tan propio? Es increíble. Qué bien lo transmite y qué bien lo cuenta", siente Josep Pedrerol. "Qué bien transmite Bartra, los sentimientos, qué naturalidad para encontrar las cosas. Capitán, él es muy feliz, la felicidad a todos los niveles, sentirse querido", insiste.
Del mismo modo, también dejó unas palabras de extremada ternura sobre su familia. Y es que, en el vídeo, aparecen sus hijos, de los que vive lejos tras separarse de su anterior pareja, y siente que no está todo lo presente que le gustaría. Una situación que le produce una profunda tristeza, pero también un intento de mejorar como padre, y así lo expresa, con máxima naturalidad.
Unas palabras que también tocaron la fibra de José Luis Sánchez: "Habla con el corazón. Sí. Y su situación personal, que no es fácil, por lo que está diciendo, niños pequeños, no los ves a diario, el fútbol profesional que es muy duro, la crítica que te insulta, les dicen, les gritan, no ganan las culpas tuyas, llegar a casa, no estar con los niños, videollamadas, estar lejos...", explica. Todo esto y mucho más, en el vídeo superior que encabeza la noticia.
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