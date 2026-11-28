Belén Esteban y Ángela Portero han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató de '¡De Viernes!' a cuenta de la reconciliación de Belén con Olvido Hormigos. La colaboradora ha cuestionado la versión de Esteban sobre cómo se produjo el acercamiento entre ambas, y Belén ha respondido acusándola de "meter mierda".

El encontronazo se ha producido después de que el programa emitiera las declaraciones íntegras de Olvido, que la semana anterior había aclarado que no hubo una conversación telefónica con Belén, sino un intercambio de audios.

Olvido Hormigos aclara qué pasó realmente con Belén Esteban

Belén Esteban y Olvido Hormigos estuvieron enfrentadas desde 2015. Según ha relatado Olvido en el programa, el acercamiento se produjo gracias a Mario, su hijo, que trabajaba en un restaurante y coincidió con Belén a la salida de un concierto de Rosalía. Mario le pidió una fotografía y Belén propuso llamar a Olvido. "La llamada se produjo. Lo que pasa es que yo no la oigo. Yo al no coger el teléfono lo que hicieron es enviarme la foto y un audio, un audio de Belén", ha explicado Olvido.

Ángela Portero ha señalado que Belén también había asegurado en el programa que le había pedido perdón a Olvido. Sin embargo, Olvido lo ha desmentido: "La palabra perdón no aparece".

El programa también emitió el contenido del audio que Belén envió a Olvido, en el que decía: "Olvido, aunque hayamos tenido nuestras cosas, te tengo que decir que te sientas muy orgullosa de tu hijo Mario. Ya lo pasado pasado está. Te mando un beso y feliz Navidad". Olvido respondió con otro mensaje: "Madre mía, Belén, qué sorpresa. No me lo esperaba, ¿eh? De verdad. Para nada. Pues que te digo lo mismo, Belén, que lo pasado pasado es y yo te deseo también lo mejor y muchas gracias".

El enfrentamiento entre Belén Esteban y Ángela Portero en el plató

Tras la emisión del vídeo, Belén Esteban ha reconocido que el contacto con Olvido no fue una llamada sino un audio, pero ha restado importancia a la diferencia: "Es un audio, pero yo si me preguntas ahora mismo yo te hubiera dicho que hubiera hablado con Olvido. Pero el fin, el fin de todo es lo que yo conté. Lo que yo conté fue que yo lo he arreglado con Olvido". Belén ha insistido en que lo relevante era el acercamiento y no el formato de la comunicación: "Vale, fue un audio. ¿Me podéis decir cuál es el problema?".