Isa Pantoja se sincera en '¡De viernes!' sobre su encuentro con Kiko Rivera. Tras años sin dirigirse la palabra, los hermanos volvieron a verse las caras en en el cumpleaños de la pequeña Alma, hija de su prima Anabel Pantoja. Tras esta primera toma de contacto, Kiko e Isa quedaron a solas en la casa del DJ. ¿Han solucionado sus cuentas pendientes? ¿En qué punto se encuentra su relación?

Preguntada por cómo se encontraba tras lo sucedido, Isa Pantoja ha respondido con sencillez: "Sí, sí, estoy bien , sí". Unas palabras breves pero significativas que han dejado entrever que el reencuentro ha sido positivo para ella.

En el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Isa Pantoja ha confirmado el encuentro con naturalidad: "Había cámaras cuando salí de la urbanización . Entonces pues claro que nos vimos". La propia Isa ha reconocido que le resultó "sorprendente lo rápido" que se hizo pública la información, dado que ambos hermanos habían acordado mantener la discreción.

24 horas después de este encuentro, Kiko Rivera concedía sus primeras declaraciones frente a la prensa: “La verdad que ayer algo dentro de mí volvió a su sitio, así que muy contento y muy feliz”. Ahora, es Isa Pantoja la que ha hablado sobre ello en el plató y ha confesado cómo se encuentra.

Esta semana, la imagen de Isa Pantoja y Kiko Rivera juntos en la celebración de los dos años de su sobrina apuntaba al inicio de una nueva etapa en la relación de los hermanos tras años de distanciamiento. Un acercamiento que no se quedaba ahí, ya que los hermanos volvían a reunirse días después en la urbanización en Sevilla de Kiko para limar asperezas y acercar posturas.

El encuentro entre Isa Pantoja y Kiko Rivera en casa del DJ

El programa ha emitido las imágenes captadas a las puertas de la casa de Kiko Rivera, donde un reportero ha podido hablar con ambos hermanos. Según las imágenes, Isa Pantoja se encontraba ya dentro de la vivienda cuando llegaron las cámaras, y su marido, Asraf Beno, se ha quedado fuera esperando.

Kiko Rivera, por su parte, ha ofrecido unas declaraciones cargadas de emoción: "La verdad que ayer algo dentro de mí volvió a su sitio". El DJ ha expresado también su sorpresa por la rapidez con la que se filtró la noticia: "Lo que todavía estoy sorprendido de cómo se enteraron. La verdad que es un poco curioso. Es un poco curioso porque no lo sabía nadie".

Preguntado por cómo se presentan las próximas Navidades tras este acercamiento, Kiko Rivera ha pedido prudencia: "Tiempo al tiempo, chicos, tiempo al tiempo. A ver cómo sucede todo. Esperemos que todo vaya rumbo a lo positivo".

Isa Pantoja aclara por qué se quedó fuera de la casa

Uno de los detalles que más atención ha generado en el plató ha sido el hecho de que la pareja de Isa Pantoja no entrase en la vivienda de Kiko Rivera durante la conversación entre los hermanos. En el plató se ha señalado que Lola, la mujer de Kiko, tampoco habría estado presente durante el encuentro, lo que refuerza la idea de que ambos hermanos buscaron hablar a solas.

Una de las colaboradoras del programa ha explicado la lógica de esa decisión: "Es que es una conversación de ellos. Claro. Ellos tienen que estar a solas. No, no procede que esté yo". Estas palabras han subrayado el respeto con el que el entorno de ambos ha tratado un momento tan delicado.

Isa Pantoja ha preferido no dar demasiados detalles sobre el contenido de la conversación con su hermano, pero ha dejado claro que el encuentro se ha producido y que se encuentra bien, aunque aún quedan cosas pendientes: "No se puede solucionar en menos de dos horas". También ha querido dejar claro que su acercamiento con Kiko es independiente a su relación con otras personas, refiriéndose a su madre Isabel Pantoja.

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