Olvido Hormigos regresa a la televisión en el plató de '¡De viernes!'. La exconcejala de Los Yébenes se sienta en el plató del programa para desvelar toda la verdad sobre su última conversación con Belén Esteban, después de que esta contase que, tras años enfrentadas, habían hablado por teléfono a través del hijo de Olvido.
En la edición de 'GH VIP' 2015, Belén Esteban y Olvido Hormigos protagonizaron una de las rivalidades más mediáticas en la historia del reality. Su convivencia en la casa de Guadalix estuvo marcada por los continuos desencuentros, los reproches y las fuertes discusiones, en una enemistad que se prolongó durante años incluso después de abandonar el concurso.
No obstante, en su vuelta a Mediaset, antes de entrar en la casa de 'GHVIP 9', 'La patrona' confesó que entre ella y Olvido hubo un acercamiento, propiciado por el hijo de la exconcelaja. Belén aseguró que ambas hablaron por teléfono y acercaron posturas; sin embargo, varios colaboradores cuestionaron esta versión. Ahora, es la propia Olvido Hormigos la que aclara qué ocurrió.
Según la colaboradora, ambas mantuvieron una llamada telefónica tras el encuentro casual de Belén con Mario, el hijo de Olvido, en un restaurante de Madrid. Sin embargo, Olvido ha aclarado que aquella comunicación no fue una llamada, sino dos audios de WhatsApp enviados a través del teléfono de su hijo.
El programa ha reproducido el audio íntegro que Belén Esteban envió el 15 de diciembre, en el que decía: "Olvido, aunque hayamos tenido nuestras cosas, te tengo que decir que te sientas muy orgullosa de tu hijo Mario. Es un amor. Me he tirado una foto para que te la mande y tienes que sentirte muy orgullosa de él. Ya lo pasado pasado está. Te mando un beso y feliz Navidad".
Olvido ha explicado con detalle la cronología de aquel intercambio. El audio de Belén Esteban llegó a las 19:35 y ella respondió a las 19:48, apenas 13 minutos después. Sin embargo, Mario no reprodujo el mensaje de Belén hasta la 1:20 de la madrugada. "Yo no oigo el teléfono, no lo cojo y seguidamente me mandan el audio, la foto y el audio. Yo lo veo a los 10 minutos y contesto", ha relatado Olvido.
Según ha señalado, Belén Esteban probablemente confunde lo ocurrido con una llamada porque en aquel momento dijo a Mario: "Vamos a llamar a tu madre". Olvido ha aclarado que ni ella tiene el teléfono de Belén ni Belén tiene el suyo, y que todo el intercambio se produjo a través del móvil de su hijo. "Esto pasa hace 3 años con el móvil de Mario. Ella no tiene estos audios. Yo creo que ella lo recuerda como una llamada", ha afirmado.
La respuesta de Olvido al audio de Belén también se ha escuchado en el programa: "Madre mía, Belén, qué sorpresa. No me lo esperaba, ¿eh? De verdad. Para nada. Pues que te digo lo mismo, Belén, que lo pasado pasado es y yo te deseo también lo mejor y muchas gracias".
Olvido ha reconocido que el audio de Belén supuso un punto de inflexión en su relación. "Fue una sorpresa tanto por Mario como por Belén", ha confesado. Al ser preguntada por sus sentimientos actuales, ha sido clara: "Me sorprende un montón. Que cambiar así radicalmente de no poderme ni ver a decir... Pues mira, ella lo dijo además en el plató: 'Este niño me ha dado una lección'".
Preguntada directamente sobre si ha perdonado a Belén Esteban, Olvido no ha dudado: "Pues yo sí, sinceramente. Ha pasado mucho tiempo. Yo miro para adelante". Ha añadido que, aunque Belén no le ha pedido perdón con esas palabras exactas, el gesto del audio fue suficiente para ella.