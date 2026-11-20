¡De viernes! 20 noviembre 2026

La exconcejala ha revelado en '¡De Viernes!' que el contacto con Belén Esteban hace tres años se produjo mediante dos audios y que ella respondió en apenas 13 minutos.

Olvido Hormigos regresa a la televisión en el plató de '¡De viernes!'. La exconcejala de Los Yébenes se sienta en el plató del programa para desvelar toda la verdad sobre su última conversación con Belén Esteban, después de que esta contase que, tras años enfrentadas, habían hablado por teléfono a través del hijo de Olvido.

En la edición de 'GH VIP' 2015, Belén Esteban y Olvido Hormigos protagonizaron una de las rivalidades más mediáticas en la historia del reality. Su convivencia en la casa de Guadalix estuvo marcada por los continuos desencuentros, los reproches y las fuertes discusiones, en una enemistad que se prolongó durante años incluso después de abandonar el concurso. No obstante, en su vuelta a Mediaset, antes de entrar en la casa de 'GHVIP 9', 'La patrona' confesó que entre ella y Olvido hubo un acercamiento, propiciado por el hijo de la exconcelaja. Belén aseguró que ambas hablaron por teléfono y acercaron posturas; sin embargo, varios colaboradores cuestionaron esta versión. Ahora, es la propia Olvido Hormigos la que aclara qué ocurrió. La versión de Olvido sobre su acercamiento con Belén Según la colaboradora, ambas mantuvieron una llamada telefónica tras el encuentro casual de Belén con Mario, el hijo de Olvido, en un restaurante de Madrid. Sin embargo, Olvido ha aclarado que aquella comunicación no fue una llamada, sino dos audios de WhatsApp enviados a través del teléfono de su hijo. El programa ha reproducido el audio íntegro que Belén Esteban envió el 15 de diciembre, en el que decía: "Olvido, aunque hayamos tenido nuestras cosas, te tengo que decir que te sientas muy orgullosa de tu hijo Mario. Es un amor. Me he tirado una foto para que te la mande y tienes que sentirte muy orgullosa de él. Ya lo pasado pasado está. Te mando un beso y feliz Navidad".

Olvido Hormigos revela que su acercamiento con Belén Esteban fue mediante audios, no una llamada, y detalla la cronología exacta.