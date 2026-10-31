Silvia Bronchalo reconoce falta de empatía y rasgos egocéntricos en Daniel Sancho: "Tiene un poco aire de superioridad"

Silvia Bronchalo ha concedido una dura entrevista a '¡De viernes!' en la que ha hablado, entre otras cosas, de los polémicos audios que se filtraron de la conversación con su hijo, Daniel Sancho. En un momento dado, los colaboradores del programa le han preguntado por si han visto en alguna ocasión a su hijo arrepentido por lo que ha hecho y la entrevistada ha sorprendido con unas impactantes declaraciones sobre su hijo.
"Yo creo que sí está arrepentido, pero no lo verbaliza", ha respondido Silvia Bronchalo tras pensarse su respuesta durante unos segundos. "Creo que tiene que sentirse fuerte para intentar sobrevivir ahí dentro y poder salir de ahí", ha añadido. Tras esto, otro de los colaboradores le ha preguntado a Silvia si cree que su hijo pudiera ser una perosna con falta de empatía, a lo que ha respondido que sí.
Sobre si cree que es una persona con ausencia de remordimiento y culpa, dice que "tanto no, pero creo que sí le falta mucha empatía. He estado mucho tiempo sin ver a mi hijo, no he estado con él, no sé qué vivencias ha tenido durante mucho tiempo". Es más, reconoce haberse sentido manipulada por su hijo. "Creo que él tiene un poco de aires de superioridad", admite.
Ángela Portero le dice que le está haciendo todas estas preguntas porque, según ella, "todos estos rasgos son propios de una persona psicópata". Al hilo de esto, le pregunta a Silvia si cree que su hijo pueda tener algún tipo de problema mental y su respuesta es la siguiente: "Evidentemente, lo que ha hecho no es normal. Yo no puedo dar un diagnóstico de si es algo que le viene desde que nació o le viene de después".
"Yo, desde que le conocía, no era así", insiste Bronchalo y confiesa que "él se sentía absolutamente perdido con este hombre. Algún episodio pasó en el pasado que él... Yo no sé lo que pasó entre ellos. Él justifica que se lo hizo pasar muy mal este señor. Yo no sé porque ni le conocí ni viví esas circunstancias. Yo solo sé el miedo que le transmitía esta persona", remata.