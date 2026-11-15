Massiel rompe su silencio: "Mi marido se acostó con tres canadienses durante nuestra luna de miel mientras yo trabajaba"

Massiel ha ofrecido uno de los testimonios más reveladores de su vida sentimental en '¡De Sábado!' . La cantante ha relatado con todo detalle cómo descubrió que su marido, Luis Recatero , le fue infiel con tres mujeres canadienses durante su propia luna de miel en Acapulco , mientras ella se desplazaba cada día a Ciudad de México para grabar un disco en directo.

La luna de miel en Acapulco y la infidelidad que Massiel descubrió después

Massiel ha explicado que la pareja viajó a México porque ella había sido contratada por Emilio Azcárraga para realizar cuatro programas especiales de televisión con Televisa: "Había exteriores, saltaba en parapente, hacía de todo y luego teníamos un hotel pagado a todo pulmón en Acapulco".

La cantante ha contado que, además de los programas, le propusieron grabar un disco "en homenaje a México, que me había dado un éxito tremendo", en referencia a su carrera previa al Festival de Eurovisión. Así, comenzó a viajar sola cada día desde Acapulco a la capital mexicana para ensayar y grabar canciones de José Alfredo Jiménez en directo: "Iba sola en el avión de las 07:00 de la mañana y volvía en el de las 07:00 de la noche porque él se quedaba en la piscina. Por eso le gustaba Acapulco".

Fue entonces cuando, según ha relatado Massiel, su marido conoció a tres mujeres canadienses en el hotel. La cantante ha sido rotunda al describir lo que supo después: "En Acapulco conoció a 3 canadienses y luego me enteré porque él se lo contó a sus amigos y a mi cuñada Nani. Sí, que se había follado a las 3 canadienses. En la luna de miel".

Massiel ha subrayado el contraste entre su situación y la de su marido durante aquellos días: "Yo me iba a grabar a José Alfredo Jiménez en directo durante 4 días. Imagínate cómo iba y cómo venía. Así canté de bien porque no estaba para romperme el alma". La artista ha recordado que él, que también tenía vocación musical, se había presentado al Festival del Mediterráneo y había hecho una gira con Frida Bocara, la cantante francesa que ganó Eurovisión en 1969: "Pues yo me tenía que ir sola porque mi marido, al que le gustaba cantar, se quedaba a follarse a las 3 canadienses que había conocido".

Preguntada sobre cómo se enteró, Massiel ha señalado que fue su propia cuñada quien se lo reveló, ya que él presumía de la infidelidad ante su entorno: "Eso es lo que contaba él a los amigos y me lo contó mi cuñada". La cantante ha añadido con ironía: "Él iba fardando de ello. O sea, presumiendo. Él guapo, estaba buenorro, y pues no sé si sería primero una, luego otra. Yo no sabía que en esa época eran tan modernos porque yo era un poquito corta".