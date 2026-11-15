Massiel destapa su infierno como víctima de violencia de género: "Me podía haber matado de una paliza"

Massiel ha roto su silencio en '¡De Sábado!' para contar por primera vez uno de los episodios más duros de su vida. La cantante, que fue víctima de violencia de género a manos de su expareja y ha desvelado que se sometió a un aborto clandestino pocos días antes de contraer matrimonio, en una época en la que la interrupción del embarazo estaba prohibida y castigada en España.

Massiel relata el aborto clandestino que vivió antes de su boda

La artista ha explicado en su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona que tomó la decisión quince días antes de casarse, convencida de que aquel matrimonio no podía durar. "No estaba permitido el aborto, estaba castigado. Yo era probablemente la mujer más famosa y más admirada de España y no dejaba de ser una niña", ha afirmado Massiel.

Según ha relatado, muchas jóvenes de buena posición económica viajaban a Londres, donde el aborto era legal, pero ella no podía permitirse esa opción a tan pocos días de la ceremonia. "Tú me ves a mí 15 días antes de casarme, que es cuando tomo la decisión de que no quiero tener ese hijo porque sabía que ese matrimonio no podía durar, yéndome a Londres", ha señalado.

Massiel ha contado que recurrió a la madre de una amiga suya, una comadrona que vivía fuera de Madrid. "Cogí el teléfono, entonces no había móviles, y le dije fulanita", ha recordado, sin querer desvelar la identidad de la mujer que la ayudó. "El favor que me hizo esa mujer no tengo cómo agradecérselo, porque me salvó de una ruina emocional. Me salvó de muchas cosas porque me hizo sentirme fuerte", ha declarado.

La comadrona tardó 24 horas en llegar a Madrid. Massiel ha descrito con crudeza las condiciones en las que se practicó la intervención: "No es lo mismo irte ahora a una clínica donde te sedan, donde te anestesian ligeramente, que hacértelo en la mesa del comedor de tu casa, por muy de caoba y muy victoriana que sea, y a pleno día, porque es cuando ella veía bien". La cantante ha recordado que las ventanas tenían estores y que su mayor preocupación era que los vecinos pudieran verla: "Ella me explicó que, al no dar la luz, no se veía".

La madre de su amiga se quedó a dormir con ella aquella noche. "No se quedó a la boda. Su hija sí vino a la boda", ha precisado Massiel, que ha descrito cómo llegó al día de su enlace: "Imagínate cómo estaba yo el día que me casé, con la ojera hasta aquí, y no hay una sola foto donde se me vea sonriendo". Massiel ha reconocido que, pese a saber que el matrimonio estaba condenado al fracaso, la magnitud del evento hacía imposible cancelarlo. El contexto social de aquella boda, que hacía aún más difícil cualquier marcha atrás.