Massiel destapa su infierno como víctima de violencia de género: "Me podía haber matado de una paliza"

Massiel ha roto su silencio en '¡De Sábado!' para contar por primera vez uno de los episodios más duros de su vida. La cantante, que fue víctima de violencia de género a manos de su expareja y ha desvelado que se sometió a un aborto clandestino pocos días antes de contraer matrimonio, en una época en la que la interrupción del embarazo estaba prohibida y castigada en España.
La artista ha explicado en su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona que tomó la decisión quince días antes de casarse, convencida de que aquel matrimonio no podía durar. "No estaba permitido el aborto, estaba castigado. Yo era probablemente la mujer más famosa y más admirada de España y no dejaba de ser una niña", ha afirmado Massiel.
Según ha relatado, muchas jóvenes de buena posición económica viajaban a Londres, donde el aborto era legal, pero ella no podía permitirse esa opción a tan pocos días de la ceremonia. "Tú me ves a mí 15 días antes de casarme, que es cuando tomo la decisión de que no quiero tener ese hijo porque sabía que ese matrimonio no podía durar, yéndome a Londres", ha señalado.
Massiel ha contado que recurrió a la madre de una amiga suya, una comadrona que vivía fuera de Madrid. "Cogí el teléfono, entonces no había móviles, y le dije fulanita", ha recordado, sin querer desvelar la identidad de la mujer que la ayudó. "El favor que me hizo esa mujer no tengo cómo agradecérselo, porque me salvó de una ruina emocional. Me salvó de muchas cosas porque me hizo sentirme fuerte", ha declarado.
La comadrona tardó 24 horas en llegar a Madrid. Massiel ha descrito con crudeza las condiciones en las que se practicó la intervención: "No es lo mismo irte ahora a una clínica donde te sedan, donde te anestesian ligeramente, que hacértelo en la mesa del comedor de tu casa, por muy de caoba y muy victoriana que sea, y a pleno día, porque es cuando ella veía bien". La cantante ha recordado que las ventanas tenían estores y que su mayor preocupación era que los vecinos pudieran verla: "Ella me explicó que, al no dar la luz, no se veía".
La madre de su amiga se quedó a dormir con ella aquella noche. "No se quedó a la boda. Su hija sí vino a la boda", ha precisado Massiel, que ha descrito cómo llegó al día de su enlace: "Imagínate cómo estaba yo el día que me casé, con la ojera hasta aquí, y no hay una sola foto donde se me vea sonriendo". Massiel ha reconocido que, pese a saber que el matrimonio estaba condenado al fracaso, la magnitud del evento hacía imposible cancelarlo. El contexto social de aquella boda, que hacía aún más difícil cualquier marcha atrás.
Massiel también ha hablado en el programa del terror que vivió durante su relación con su expareja, a quien ha descrito como un hombre violento y agresivo. La cantante ha reconocido que llegó a temer por su vida: "Me podía haber matado de una paliza". En ese clima de miedo constante, ha relatado uno de los episodios que más la marcaron: en un momento de máxima tensión, se encerró en una habitación para protegerse mientras él aporreaba la puerta sin cesar, sin que ella pudiera hacer nada más que esperar a que la situación se calmara.
Aquel episodio, ha explicado, resume la soledad y la indefensión que sentía pese a ser una de las figuras más reconocidas del país. Nadie a su alrededor sabía lo que estaba viviendo entre aquellas cuatro paredes, y ella tampoco encontraba la manera de pedir ayuda. "Era una niña famosa, pero estaba completamente sola", ha subrayado la artista, que ha querido hacer públicas estas vivencias para que quede constancia de lo que sufrió en aquella etapa de su vida.
La cantante ha revelado que este episodio ha permanecido en secreto durante décadas. No se lo contó a su madre, ni a su padre, ni a nadie. Solo su hijo lo ha sabido, y apenas hace dos años. "Hasta que no se lo he dicho a mi hijo, no he querido que se supiera", ha explicado Massiel, que ha confesado que fue a raíz de los problemas de salud que ha atravesado, entre ellos un cáncer, un atropello y una lesión reciente en las costillas, cuando decidió compartirlo con él.
Massiel ha justificado su decisión de hacerlo público ahora porque lleva años recibiendo propuestas para escribir un libro y no sabe si tendrá tiempo de hacerlo: "Quería que se supiera ahora". La artista, que fue víctima de maltrato por parte de su expareja, ha querido dejar constancia pública de lo que vivió en una etapa en la que era una de las mujeres más conocidas de España y, sin embargo, se encontraba completamente sola ante una situación extrema.
Santi Acosta ha intervenido durante el relato para preguntar si en aquel momento le podían quitar al hijo, a lo que Massiel ha respondido con firmeza: "No, no, no me había casado, Santi, no estaba casada". La cantante ha dejado claro que la decisión fue suya y que, pese al dolor, cree que hizo lo correcto: "Creo que hice muy bien, porque han pasado muchísimos años".